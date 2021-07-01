Vodafone İndir - Vodafone Nasıl İndirilir? Android Ve İos İçin Ücretsiz Son Sürüm Vodafone Uygulaması

Vodafone GSM şirketi tarafından geliştirilmiş olan bir mobil uygulamadır. Vodafone uygulamasını hızlı bir şekilde indirmek mümkündür.

Vodafone Nedir ve Ne İşe Yarar?

Vodafone uygulaması Vodafone şirketi tarafından geliştirilmiş olan mobil yazılımdır. Vodafone uygulamasını indirdikten sonra fatura işlemleri dahil bütün işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gelecek olan faturalarınızı görüntüleyebilir aynı zamanda fatura detaylarına da bakabilirsiniz. Vodafone uygulaması ile birlikte ücretsiz bir şekilde bütün işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda bu uygulama ile birlikte hediye çarkını da çevirerek haftalık olarak hediyenizi alabilirsiniz. Bu hediye çarkında internet, konuşma, sms gibi ücretsiz olarak Vodafone kullanıcılarına verilen hediyeler mevcuttur.

Vodafone Nasıl İndirilir?

Vodafone uygulamasını indirmek çok kolaydır. Öncelikle IOS ya da Android işletim sistemlerinin market uygulamasına giriş yapın. Ardından iki uygulamada da üst tarafta bir arama butonu yer alacaktır. Arama butonuna tıkladıktan sonra buradaki sekmeye "Vodafone" yazarak aratın. Daha sonra ise Vodafone uygulamasına tıklayarak "Yükle" seçeneğine basın. Tam olarak 1 dakika içerisinde uygulama telefonunuza inecektir.

Vodafone IOS App Store İndirme Linki

Vodafone uygulamasını indirmek için gerekli olan link şu şekildedir;

" https://apps.apple.com/tr/app/vodafone-yan%C4%B1mda/id489845659 "

Vodafone Android Google Play İndirme Linki

Vodafone uygulamasını Android üzerinden indirmek için;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vodafone.selfservis&hl=tr&gl=US " linkini kullanabilirsiniz.

Vodafone Nasıl Yüklenir?

Vodafone uygulamasını indirmek için öncelikle indirme linklerini tarayıcı kısmına yapıştırarak hızı bir şekilde indirebilirsiniz. Tarayıcı için bu linkleri yapıştırdıktan sonra sisteminiz tarafından eğer uygulama marketi varsa doğrudan market uygulamasından, yoksa tarayıcı üzerinden Vodafone uygulamasını indirebilirsiniz.

Vodafone Nasıl Kullanılır?

Vodafone yanımda uygulamasına uygulamaya giriş yaptıktan sonra rahat ara yüzü sayesinde kullanabilirsiniz. İlk olarak Vodafone uygulaması için üyelik bilgilerinizi oluşturun. Bunun için ise bir T.C. kimlik numarası gerekiyor. Daha sonra giriş yapınca alt taraflarda ara yüz için bir takım butonlar vardır. Hesabım seçeneğine tıkladıktan sonra burada sizin profiliniz gözükecektir. Hemen aşağıda yer alan bildirimler seçeneğine tıklayabilir buradan Vodafone tarafından size gönderilen bildirimleri ve ara yüzü okuyabilirsiniz.

Sağ tarafta ise siparişlerim seçeneğini göreceksiniz. Buradan Vodafone marketten almış olduğunuz ürünlerin nerede olduğunu görebilirsiniz. Bildirimlerin altında ise kalan kullanımların butonu yer almaktadır. İnternet paketiniz, konuşma ve sms paketinizden kalan haklarınızı buradan görüntüleyebilirsiniz.

Sol at tarafta ise fatura seçeneği yer almaktadır. Fatura'ya tıkladıktan sonra burada faturalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda hemen üst tarafta bulunan "Fatura Öde" seçeneğine de tıklayarak ödenmemiş faturalarınızı ödeyebilirsiniz. Sağ tarafta ise tarife butonu yer almaktadır. Tarife butonuna tıklayarak tarifenizi değiştirebilirsiniz ya da dilerseniz ek paket alabilirsiniz.

Vodafone'un Özellikleri Neler? Vodafone İncelemesi

- Fatura ödeme özelliği ile istediğiniz yerde ve anda faturalarınızı ödeyebilirsiniz.

- Uygulama tamamen ücretsiz olan bir uygulamadır.

- Tarifede yer alan tüm paketlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

- İçerisinde yer alan hediye çarkı ile birlikte haftalık bir kez olarak hediyenizi alabilirsiniz.

- Kendi profilinizi oluşturarak bildirimlerinizi bu şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Vodafone Nasıl Silinir?

Uygulamayı silmek için öncelikle uygulamanın üzerine basılı tutun. Burada yer alan çarpı işaretine tıkladıktan sonra çıkan seçeneğe evet diyerek uygulamayı silebilirsiniz