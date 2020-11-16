Vodafone, 2020'nin ilk yarı yıl finansal sonuçlarını açıkladı

Şirketin servis gelirleri mali yılın ilk 6 ayında 6.8 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin, 2020-21 mali yılının ilk yarısında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre % 14.7 artışla 2.3 milyar TL’ye yükseldi.

Şirket, mali yılın ilk yarısında 882 milyon TL’lik yatırım yaptı.

Şirketin mobil abone sayısı, bir önceki çeyreğe göre 420 bin net abone artışı ile 24.1 milyona yükseldi. M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 26.2 milyona ulaştı.

Şirketin, faturalı abone sayısı mali yılının ilk yarısında 14,9 milyona yaklaşırken toplam abone bazının % 62’sine ulaştı.

Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 197 bin net abone artışı ile ilk mali yarıyılda yaklaşık 1.2 milyona ulaştı.

"Vodafone Yanımda" Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16.5 milyona ulaştı. Mali yılın ilk yarısında Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi ise 700 milyonu buldu.

Vodafone müşterilerinin dijital kişisel asistanı TOBi, aylık 2 milyon tekil kullanıcıya ulaşırken, toplam 4 milyonu aşan sohbet gerçekleştirdi.

Data kullanımında %50 artış

2020-21 mali yılı ilk yarısında Vodafone Türkiye abonelerinin toplam veri kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 50 artış ile 1.122 petabyte'a ulaştı.

Türkiye'nin 81 ilinde 22.9 bine yakın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.



