Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde finalistler belli oldu

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi yarı final müsabakalarının ardından Kış Mevsimi Finali’nde sahne almaya hak kazan iki takım belli oldu. 1907 Fenerbahçe Espor Team Aurora’yı, fastPay Wildcats ise Dark Passage ekibini turnuvanın dışında bırakarak ilk ikiye adını yazdırmayı başardı. 11 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’da gerçekleşecek olan final karşılaşması canlı olarak watch.lolesports.com adresinden yayınlanacak.

VFŞL’de yarı final heyecanı 1907 Fenerbahçe Espor - Team Aurora mücadelesiyle başladı. FB tarafı eşleşmenin açık ara favorisi konumundaydı. Team Aurora ise çeyrek finalde büyük bir başarıya imza atarak Papara SuperMassive’i elemişti. Bir kez daha zor olanı başaran Team Aurora seride 2-1 üstünlük yakaladı. Final bileti için yalnızca bir galibiyete ihtiyaçları vardı. Ne var ki 4. maçtan itibaren 1907 Fenerbahçe seriye ağırlığını koydu ve neticesinde 3-2 kazanmayı başardı.



Böylelikle 1907 Fenerbahçe üst üste 2. defa KMF’ye yükseldi. Takım geçen sezon da KMF’de oynamış ve şampiyonluğa ulaşmıştı.

fastPay Wildcats ilk kez finalde

Genç bir kadroya sahip olan fastPay Wildcats (IW), ligin 8. Haftasından itibaren adeta bambaşka bir takım haline bürünerek performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Çeyrek finalde GALAKTICOS’u 3-0 mağlup eden ekibin yarı finaldeki rakibi ise bu mevsim küllerinden yeniden doğan Dark Passage’tı. Eşleşmenin favorisi DP gibi görünse de IW’nin hız kesmeye niyeti yoktu. 3-0’lık net bir galibiyet, fastPay Wildcats’i KMF’ye taşıdı. Takım 10 maçtır yenilgi yüzü görmedi.



