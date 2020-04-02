Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi online oynanacak

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süre ara veren Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, 4 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’da tekrar başlayacak.

Bu tarihten itibaren sadece online oynanacak ve yayınlanacak olan lig maçları, Twitch ve YouTube’a ek olarak Vodafone TV’den de canlı yayınlanacak.

Evlerden oynanacak

Açıklamada verilen bilgilere göre, ilk kez online oynanacak Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde oyuncular evlerinden lobiye bağlanacak.

Sağlık önlemleri kapsamında takım evlerine hakem gönderilmeyecek. Rekabet bütünlüğünü korumak için bir dizi tedbir de alındı. Elde olmayan dış etkenlerden ötürü maça ara verilmesi durumunda, maça sonradan devam edilebilmesi için gerekli çalışmalar yapıldı.

Diğer yandan, Akademi Ligi maçları 2 Nisan’dan itibaren online olarak oynanmaya devam edecek. Maçların özetleri birkaç saat gecikmeyle LoleSport YouTube kanalına yüklenecek. Kış Mevsimi Finali’nin hangi şartlar altında gerçekleşeceği ise daha sonra duyurulacak.

"Gençlerimizin yanındayız"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, toplum olarak zor günlerden geçildiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde ülkece alınan tedbirlere uymamız ve evlerimizde kalmamız büyük önem taşıyor. Bu zor günlerde toplumun her kesiminin olduğu gibi gençlerimizin de yanındayız." ifadelerini kullandı.