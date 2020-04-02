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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 02.04.2020 - 13:24,Son Güncelleme:/

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi online oynanacak

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Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi online oynanacak
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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, 4 Nisan’dan itibaren sadece online oynanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süre ara veren Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, 4 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’da tekrar başlayacak. 

Bu tarihten itibaren sadece online oynanacak ve yayınlanacak olan lig maçları, Twitch ve YouTube’a ek olarak Vodafone TV’den de canlı yayınlanacak.

Evlerden oynanacak

Açıklamada verilen bilgilere göre, ilk kez online oynanacak Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde oyuncular evlerinden lobiye bağlanacak.

Sağlık önlemleri kapsamında takım evlerine hakem gönderilmeyecek. Rekabet bütünlüğünü korumak için bir dizi tedbir de alındı. Elde olmayan dış etkenlerden ötürü maça ara verilmesi durumunda, maça sonradan devam edilebilmesi için gerekli çalışmalar yapıldı.

Diğer yandan, Akademi Ligi maçları 2 Nisan’dan itibaren online olarak oynanmaya devam edecek. Maçların özetleri birkaç saat gecikmeyle LoleSport YouTube kanalına yüklenecek. Kış Mevsimi Finali’nin hangi şartlar altında gerçekleşeceği ise daha sonra duyurulacak.

"Gençlerimizin yanındayız"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, toplum olarak zor günlerden geçildiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde ülkece alınan tedbirlere uymamız ve evlerimizde kalmamız büyük önem taşıyor. Bu zor günlerde toplumun her kesiminin olduğu gibi gençlerimizin de yanındayız." ifadelerini kullandı.

 

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konuştuk. (Sponsorlu içerik)
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