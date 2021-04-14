Vodafone, akıllı takip cihazı geliştirdi

Vodafone, çocuk takip, evcil hayvan takip, araba takip ve çanta takip fonksiyonlarını tek cihazda topladığı yeni ürünü V-İzci’yi pazara sundu. Kullanıcılar; bu araç ile birlikte süresiz gerçek zamanlı izleme, haritada güvenli bölge oluşturma, hız takibi, hareket uyarısı, SOS acil durum butonu gibi özelliklere sahip olacak.

V-İzci, yalnızca Bluetooth kullanan diğer takip cihazlarından farklı olarak, çoklu izleme teknolojisiyle akıllı telefondan gerçek zamanlı olarak her şeyin konumunu görme imkânı veriyor. Uygulamada harita üzerinde güvenli alanlar belirlenip, cihaz bu alanlara girdiğinde veya bu alanlardan ayrıldığında, kullanıcıya uyarı gönderiliyor. V-İzci’nin takılı olduğu eşyalar hareket etmeye başladığında, kullanıcıya hız uyarısı iletiliyor ve akıllı telefondaki uygulama aracılığıyla kullanıcı bilgilendiriliyor. Acil durum butonu sayesinde ise cihaz üzerinden takipçilere o anki konumu paylaşma imkânı sunuluyor. Bunlara ek olarak, son 1 yıla kadar cihazın tüm konumları görülebiliyor.

20 gr ağırlığı, 29 mm genişliği ve 12 mm yüksekliği ile kullanımı ve taşıması kolay olan V-İzci, klips, çanta, askılık gibi harici aksesuarlarla evcil hayvanlara, çantalara veya başka herhangi bir şeye kolayca takılıp kullanılabiliyor.

V-Yaşam ürünlerinde V-Sim adı verilen bir akıllı sim kart kullanılıyor. Google Play ve Apple Store mağazalarından ücretsiz indirilebilen V-Yaşam mobil uygulaması üzerinden otomatik olarak aktif hale gelen bu kart, hangi nesneye bağlanırsa onu akıllı hale getiriyor. V-Yaşam mobil uygulamasıyla kurulabilen V-İzci ürünü de içine gömülü halde gelen V-Sim sayesinde kullanıcıları sim kart takma, çıkarma ya da kurma derdinden kurtarıyor. Böylece kullanıcılar, sevdikleri kişi ya da nesneleri uzaktan takip ederek güvende olup olmadığını anlayabiliyor. V-İzci ürününü, Vodafone abonesi olsun olmasın, herkes kullanabiliyor.

Aylık abonelik gerektiren V-İzci ürünü, takip cihazlarına özel içerik ve uygun fiyatlı V-Yaşam Tarifesi ile hat aktivasyonu sağlanarak kullanılıyor. V-Yaşam Tarifesi, V-İzci’nin çalışmasını karşılayacak kadar internet ve SMS içeriğine sahip bulunuyor.