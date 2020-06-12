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HaberlerTeknoloji HaberleriVodafone, 152 huzurevine toplam 400 tablet ve hat bağışlayacak
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Teknoloji
Haber Giriş: 12.06.2020 - 12:55,Son Güncelleme:

Vodafone, 152 huzurevine toplam 400 tablet ve hat bağışlayacak

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Vodafone, 152 huzurevine toplam 400 tablet ve hat bağışlayacak
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen yeni bir proje kapsamında Vodafone, ülke genelinde 152 huzurevine toplam 400 tablet ve hat bağışlayacak. Şirket, bağışlayacağı her bir tablete 12 ay boyunca aylık 30 GB ücretsiz internet de tanımlayacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan Koç, şöyle konuştu:

“Kuruluşlarımızda dijital ziyaret dönemini başlatıyoruz. Covid-19 sürecinde yüz yüze görüşme imkânından mahrum kalan, sevdiklerini ve yakınlarını özleyen sakinlerimizin hasretlerini ve özlemlerini gidermek için dijital ziyaret hazırlıkları yaptık. Yaşlılarımızı sevdikleriyle buluşturuyoruz. Huzurevlerimiz bünyesindeki mevcut iletişim kaynaklarına ilaveten Vodafone ile yürüttüğümüz bu proje ile de sevdikleri ve yakınları ile dijital ziyaretleşme yapamayan yaşlımızın kalmamasını hedefliyoruz.” 

Salgınla mücadelede herkese önemli görevler düştüğüne dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise şunları söyledi:

“Toplum olarak birlikte hareket etmemiz, her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız, empati kurmamız, birbirimize yardım etmemiz ve destek vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Bu dönemde, risk grubunda bulunan yaşlılarımızın hepimizden çok iletişim kurmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle huzurevlerinde yaşayan yaşlılarımız ziyaretlerin yapılamaması nedeniyle sevdiklerinden uzak kalmış durumda. Vodafone olarak, amaç odaklı bir şirket olma hedefimiz doğrultusunda yaşlılarımızı da kapsıyor ve teknolojinin gücünü kullanarak onları sevdikleriyle uzaktan da olsa buluşturmak istiyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesinde hayata geçirdiğimiz projeyle huzurevlerine tablet ve internet bağışlıyoruz.” 

Ücretsiz SIM kart teslimatı

Herhangi bir sebeple SIM kartını kaybeden ya da SIM kartı arızalanan 65 yaş üstü müşterilerine ücretsiz SIM kart teslimatı yapan şirket, bu müşterilerinin ayağına giderek, arızalı telefonun evden alınması ve tamir edilerek tekrar eve bırakılması, tamir süresince yedek telefon temini, ultraviyole ışınla telefon temizleme hizmetleri de sunuyor.

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