VOB dosyası nedir ve nasıl açılır? VOB dosyası açma işlemi ve program önerisi

VOB dosyaları, E-on Vue 3D modelleme programı tarafından oluşturulurlar ve bir MAT (Vue Material) dosyasında muhafaza edilen bilgileri kullanarak dokulu olabilmektedirler.

VOB Dosyası Nedir?

Vue Objects adlı 3B modeller, .VOB dosya uzantısını da kullanır. .VOB dosya uzantısına sahip durumda olan bir dosya büyük ihtimalle hem video hem de ses verisinin beraberinde altyazılar ve menüler gibi filmle alakalı olan pek çok farklı içerikleri de içerebilen nitelikte bir DVD Video Nesnesi dosyası olma özelliğine sahiptirler. Bu dosyalar kimi zaman şifrelenir ve normalde VIDEO_TS klasörü içinde yer alan bir DVD'nin kökünde depolanabilirler.

VOB Dosyası Nasıl Açılır?

VOB dosyaları çoğu zaman MPEG-2 sistem akışları olarak formatlanarak ve ardından çeşitli video oynatma programları kullanılarak açılabilen dosya türleridir.

VOB Dosyası Açma İşlemi

Bir VOB dosyasını açabilmek için çeşitli yazılımlardan yararlanma gerekliliği söz konusudur. Bunun için kullanılabilecek çok çeşitli program seçeneği bulunmaktadır. Bu program seçeneklerinden biri de VLC plyer olmaktadır. Konunun daha iyi anlaşılabilir olması açısından bir VOB dosyasının açılımı ile ilgili işlemlerde VLC Player kullanımı örnek gösterilmiştir.

Bir VOB dosyasını açma işleminde VLC Player’ı Kullanmak;

- Birinci adım; İnternet tarayıcısı açılır ve VLC Player, VOB biçimi türünden video dosyasını ücretsiz olarak bilgisayara indirilir.

- İkinci adım; Bilgisayar indirilme işlemi tamamlanan VLC yükleyiciyi çalıştırılır. Bu işlem yapıldığında yükleme işlemi başlar.

- Üçüncü adım; VLC Player bilgisayara yükledikten sonra Başlat menüsünden (Windows) yahut Uygulamalar klasöründen (macOS) açılır.

Dördüncü adım; Windows işletim sistemi için "Medya" veya "Dosya" (macOS) menüsüne tıklanır. Bu işlem yapıldığında medya dosyalarını açma seçenekleri menüsü görüntülenecektir.

- Beşinci adım; İlk olarak "Klasör Aç" yahut "Dosya Aç" seçeneği (macOS) seçilir. Bu seçeneklerden birini seçildiği takdirde VOB dosyalarını içeren VIDEO_TS klasörünün açılması sağlanır.

- Altıncı adım; VOB dosyalarını içeren klasöre gidilir ve doğrudan bir DVD’den alınmış ise klasörün adı genelde VIDEO_TS olmaktadır.

- Yedinci adım; VOB dosyalarını açmak için seçili durumdaki klasör tıklanarak açılır. Klasör açıldıktan sonra VLC Player videoyu sanki DVD takılmış gibi oynatmaya başlayacaktır.

VOB Dosyası Açma Programı

Çoğu VOB dosyasını, bütün yaygın kullanıma sahip durumdaki işletim sistemlerine kolaylıkla yüklenebilen özelliğe sahip durumdaki VLC Player ile açmak mümkün olabilmektedir. Windows işletim sistemi üzerinde benzer şekilde çalışan MPC-HC yazılımı da bir VOB dosyasını açmak amaçlı olarak tercih edilebilir.

Eğer bilgisayarda Plex medya sunusu bulunuyorsa VOB dosyalarını MKV biçimine dönüştürme işlemi gerçekleştirilebilir ve bu işlem dosyaların kalite kaybı yaşamadan oynatılmasını daha kolaylaştırır. Ayrıca VOB dosyalarını bir diske yazdırarak diski sıradan DVD oynatıcılarda oynatmak da mümkün olabilmektedir. Ancak bir VOB dosyası şifrelenmiş durumda ise VOB dosyalarını oynatmak mümkün olmayacaktır.