VMworld 2020’de neler tanıtıldı? Hangi inovasyonlar öne çıkıyor?

Bu yıl internet üzerinden gerçekleştirilen VMworld, önemli bir duyuruya da ev sahipliği yaptı. VMware veri merkezi yönetimi yazılımlarının artık NVIDIA’nın yapay zeka yongalarıyla destekleneceğini duyurdu. Şirket, fiziksel makinelerin sanal olanlara bölünmesine yardımcı olarak işletmelerin veri merkezi sunucularından daha fazla iş çıkarma potansiyeli kazanmasını sağlıyor.

Böylece kurumlar, fiziksel makineleri için daha fazla uygulama paketleyebiliyor. Şu ana kadar Intel’in yapay zeka yongalarını kullanan VMware, işte bu işlemleri artık NVIDIA tarafından üretilen yapay zeka yongalarıyla halledecek.

Şirketler, inovasyonun can damarı olan uygulamaları geliştirirken karmaşık mimarilerden ve BT ekiplerinin uygulamaları oluşturma, çalıştırma, yönetme ve koruma yöntemlerindeki değişen yaklaşımlarından ötürü zorluk yaşıyor.

VMworld 2020’de yapılan önemli duyurular şöyle sıralanıyor:

Geleneksel ağ ve güvenlik yaklaşımlarında uygulamaları, veriyi ve kullanıcıları her geçen gün çalışma noktası artan küresel iş yapısında birbirine bağlayan ve koruyan otomasyon, bulut ölçeklemesi ve dahili güvenlik yer almıyor. VMware SASE Platformu, şirketin iddiasına göre kurumlara esneklik ve ölçeklenebilirlik sunmak için web güvenliği alanında gerçekleştirilen işbirlikleriyle bulut ağını, bulut güvenliğini ve Sıfır Güven erişimini bir araya getiriyor.



İŞBİRLİKLERİ

Şirketler mevcut uygulamalarını modernleştirirken ve yenilerini hizmete alırken geleneksel BT altyapıları da özel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor. Yeni nesil 5G dönüşümünü benimseyen, bulut yerlisi, veri merkezli, öğrenen makineler teknolojisine sahip, çoklu bulut ve hibrit bulut uygulamaları, BT şirketlerini sunucu işlemcilerinin yükünün artması ve performansın azalması gibi yeni zorluklarla karşı karşıya getiriyor. Şirket, Monterey Projesi’ne dayalı çözümler sunmak için Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise (HPE) ve Lenovo gibi sistem şirketlerinin yanı sıra Intel, NVIDIA ve Pensando gibi ekosistem ortaklarıyla işbirliklerini duyurdu.

ÇOKLU BULUT PLATFORMU

Her kurum uygulama modernleştirmesini desteklemek için çoklu bulut yolculuğuna başladı. VMware da AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud ve Alibaba Cloud gibi platformlar üzerinden ulaşılabilen VMware Cloud Foundation’ı erişime açarak özel çoklu bulut stratejisinin ilk aşamasını tamamladı.

VIRTUAL CLOUD NETWORK

Şirket, etkinlik kapsamında bina içinde genel bulut deneyimi sunma, her yerden çalışma ağının kurulması, modern uygulamaların bağlanması ve korunması ile ağ güvenliğinin yeniden oluşturulması alanlarına yönelik yeni VCN inovasyonlarını duyurdu.

2020’de birçok şirket farklı noktalardan çalışma yöntemine geçiş yaptı, bulut hizmetlerini daha fazla kullanmaya başladı ve bunların sonucunda bulut ve mobil altyapılarında önemli bir veri akışı oldu. Şirket, günümüzün öngörülemeyen dünyasında şirketlerin değişen işlerini korumalarına yardımcı olmak için güvenlik çözümlerini tanıttı. Bu çözümler sayesinde şirketler farklı noktalardan çalışan elemanlarını temelden koruyabiliyor, güvenli özel ve genel bulut sunabiliyor, bulut ve mobilde güvenli analitikler gerçekleştirebiliyor.