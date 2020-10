Vladimir Counter (Ct) - Vladimir Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Kana susamış bir iblis olarak doğan Vladimir, kan büyüsünde uzman olması sayesinde diğer kişilerin zihinlerini ve bedenlerini kullanabilme özelliğine sahiptir. Genel olarak orta koridorda oynanan Vladimir aynı zamanda üst koridor içinde uygundur.

Vladimir Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Genel olarak koridor aşamasında güçlü olan rakipleri olmasının yanı sıra Vladimir’in takım savaşlarında da farklı güçlü rakipler bulunmaktadır. Vladimir’e karşı güçlü pick yani seçim yapılabilecek olan şampiyonlar şu şekilde:

- Swain

- Fiddlesticks

- Malzahar

- Xin Zhao

- Morgana

- Irelia

- Jarvan IV

Vladimir Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Vladimir’in en iyi şampiyonların başında Zed geliyor. Vladimir seçimini karşı rakipte şu şampiyonlar varsa tercih edebilirsiniz:

- Singed

- Jax

- Nasus

- Renekton

- Gnar

- Fizz

- Yasuo

- Ahri

- Zac

- Trundle

Vladimir Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Vladimir’in en iyi yönlerinin başında W büyüsü geliyor. W yeteneği sayesinde karşı rakipten gelebilecek olan çok sayıda yetenek veya kitle kontrolü etkilerini ortadan kaldırmak mümkündür. Vladimir’in yetenekleri ise şunlardır:

- Pasif / Kızıl Akit: Her 40 can için Vladimir 1 yetenek gücü ve her yetenek gücü içinde 1,4 ilave can kazanır.

- Q / Kan Nakli: Rakipten can çeker. Kaynağı dolduğu zaman rakipten çekilen can miktarı daha fazla olur.

- W / Kızıl Havuz: Vladimir bir kan havuzuna dalar ve hedef alınamaz hale gelir. Rakipler bu alanın içindeyse onlardan bir miktar can çeker.

- E / Kan Yağmuru: Vladimir kendi canını azaltır ve kan depolamaya başlar. Bu kan daha sonra serbest bırakılır ve çevresindeki bölgeye hasar verir. Ancak bu yetenek rakip tarafından engellenebilir.

- R / Kan Vebası: Vladimir belirli bir bölgeye hastalık yayar. Bu alan etkisi altındaki rakipler hasar alır. Yeteneğin süresi arttıkça büyü hasarı artar ve Vladimir kendini iyileştirir.

Vladimir Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Vladimir, oyun başlarında oldukça güçsüz şampiyonlardan birisidir. Özellikle ormancı veya diğer koridorlara yardım etme konusunda oldukça zayıftır. Orta oyun aşamalarında biraz olsa da açılmaya başlayan Vladimir’in asıl gücü oyun sonunda ortaya çıkmaktadır. Erken oyunda aşırı güçsüz olması nedeni ile takım arkadaşları tarafından linç yiyebilen şampiyonlardan birisidir.

Vladimir Counter Karşı Öneriler

Vladimir ile birlikte oynarken rakibi dürtmekten kaçınmayın. Özellikle Q büyüsü sayesinde rakipten can çekebilir ve takaslardan avantajlı çıkabilirsiniz. Ayrıca gelecek olan ganklerden kurtulmak için W büyünüzü her zaman saklayın ve en doğru anda kullanın.