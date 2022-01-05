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vivo'nun yeni telefonu Türkiye'de

#Vivo#Vivo Y21#Telefon
vivonun yeni telefonu Türkiyede

vivo, Y serisi telefonlarına yeni bir model daha ekledi. vivo Y21, Türkiye'de satışa sunuluyor.

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vivo Y21 modeli, 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlük ive 6,51 inç ekran ile geliyor. HD Halo Ekranı ile gelen telefon, MediaTek’in Helio P35 işlemcisinden gücünü alırken, genişletilmiş RAM seçeneği ile öne çıkıyor. Ayrıca 1 TB’a kadar genişletilebilir 64 GB’lık bir depolama alanı ile gelen Y21, İnci Beyazı ve Metalik Mavi renk seçeneklerine sahip.

Y21, arka bölümünde konumlandırılan 13 MP ve 2 MP olmak üzere 2 ayrı kamera bulundurması ile Kişiselleştirilmiş Portre Modu ve Süper HDR gibi yeni fotoğraf özellikleri sunuyor.

Telefon, 182 gram ağırlığında olan ve 8,0 mm’lik gövdesinde 5000 mAh değerinde büyük bir pil barındırıyor. vivo, aynı zamanda TWS 2 ANC kablosuz kulaklığını da Türkiye’ye getiriyor. Kulaklık, 4,7 gramlık ağırlığında ve akustik tasarımı, 12,2 mm’lük bas sistemi ve 40 dB Gelişmiş Gürültü Önleme özelliği ile öne çıkıyor. 29 saatlik pil ömrüne sahip kulaklık, aktif gürültü önleme özelliği aktif iken 4,1 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. 

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#Vivo#Vivo Y21#Telefon

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