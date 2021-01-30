Vivo Y70 incelemesi: İşte öne çıkan özellikleri

Vivo X50 Lite, incelediğimiz ilk Vivo telefon modeliydi. Şimdi ise sıra Y70'te. 7.83 mm kalınlığında bir yapıya sahip olan ve 181 gram ağırlığa sahip ürün, 6.44 inç'lik bir ekrana sahip.

Cihazın kullandığı AMOLED ekran, 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisinden gücünü alan telefon, 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip. Orta seviye bir telefonda bulunması gereken özelliklere sahip olan ürün, telefon pazarını hareketlendireceğe benziyor.

İşlemcisi ve RAM'inden bahsetmişken oyun performansını da paylaşalım. PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi günümüzde milyonlarca oyunseveri ekran başına kilitleyen oyunları rahatça çalıştırıyor ve akıcı bir oyun deneyimi söz konusu.

128 GB dahili hafızayla gelen Vivo Y70, yeterli gelmediği taktirde de microSD kart desteği sunuyor.



Android 10 işletim sistemi kurulu olarak kutusundan çıkan ürün, Vivo'nun kendi arayüz yazılımı olan Funtouch 11'i kullanıyor. X50 Lite modelini kullanırken de bu arayüz ilk etapta yabancı geldiğimiz bir ekran deneyimi sunuyor olsa da, arayüzün gayet kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz.

Gelelim cihazın kamera performansına. Vivo Y70'in arka yüzünde üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, bu ana kameraya 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik kamerası eşlik ediyor. Makro kamera ile yakın açıdan objeleri gayet net bir şekilde objektife alabilirken, derinlik sensörü de portre fotoğraflar konusunda bize destek oluyor.

Telefonun 4K 30 fps video kaydı yapabildiğini de belirtelim.



Cihazın ön yüzünde ise f/2.0 diyafram açıklığında 16 MP kamera yer alıyor. Selfie çekimleri de başarılı denebilir.

4100 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan ürün, 33W hızlı şarj desteğine sahip. Bu sayede 30 dakika içinde telefonu yüzde 65'e kadar şarj edebiliyorsunuz. Gayet yeterli bir süre.

3699 TL fiyat etiketiyle satılan telefon, orta seviye telefon arayanların seçenekleri arasında olması gereken bir ürün.

Vivo'nun Oppo, Realme ve OnePlus'ın kardeş markası olduğunu da hatırlatalım.