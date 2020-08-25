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Teknoloji
Haber Giriş: 25.08.2020 - 08:49 | Son Güncelleme:

Vivo X50 Lite Türkiye'de: İşte fiyatı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Vivo X50 Lite Türkiye'de: İşte fiyatı
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Çin merkezli telefon üreticisi Vivo, Eylül ayından itibaren Türkiye'de telefon pazarına giriyor. Şirket, Vivo X50 Lite ile piyasaya girecek ve ürünün fiyatı belli oldu bile.

Huawei, Honor, Xiaomi, Oppo, Realme, Meizu, Elephone derken yepyeni bir Çinli marka daha Türkiye'de telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Yarın sabah saatlerinde gerçekleştirilecek basın toplantısında Türkiye pazarıyla ilgili stratejilerini paylaşması beklenen Vivo, ilk etapta bir telefon modeliyle pazara giriyor.

Vivo X50 Lite isminde orta seviye bir telefonda kullanıcılarının karşısına çıkacak olan Vivo, Eylül ayı içinde bu yeni ürününü kullanıcılarla buluşturacak. Peki telefonun fiyatı ne olacak?

Vivo X50 Lite Türkiyede: İşte fiyatı

Henüz Vivo'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da, internet üzerinden telefonun satışı yapan alışveriş platformları, ViVo X50 Lite için 3599 TL fiyat etiketi koydu.

Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisinden gücünü alan ViVo X50 Lite, 8 GB RAM ile geliyor ve 128 GB dahili hafızaya sahip. 6.38 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor ve içerisinde 4500 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Parmak izi tarayıcısı da ekrana gömülü olarak geliyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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