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Teknoloji
Haber Giriş: 23.09.2020 - 08:15 | Son Güncelleme:

Vivo Watch tanıtıldı, özellikleri belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Vivo Watch tanıtıldı, özellikleri belli oldu
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Akıllı saat sektörüne yeni bir isim daha katıldı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına da giriş yapan Vivo, yeni akıllı saati Vivo Watch'u duyurdu. İşte Türkiye'ye de gelmesi beklenen ürünün öne çıkan özellikleri...

Vivo Watch, 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyutta gelecek. 46 mm olan sürümde 1.39 inç AMOLED ekran yer alırken, 42 mm olan modelde ise 1.19 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran bulunuyor. Farklı pek çok saat kadranına sahip olan ürün, diğer akıllı saatlerde olduğu gibi aktivite takibi yapabiliyor, uykunuzu izliyor ve suya karşı da dayanıklı bir yapıda.

Yurt dışında 191 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan cihaz, böyle akıllı saat pazarına giren yeni isim olmuş oldu.

Akıllı saat pazarı şu günler oldukça hareketli. Geçtiğimiz günlerde Apple Watch 6'yı tanıtan Apple ile birlikte dün de Huawei, yeni akıllı saatleri Huawei Watch GT 2 Pro ile Huawei Watch Fit'i Türkiye pazarına getirdiğini duyurmuştu.

Oppo Watch Türkiye'de! Yakından inceledikOppo, ilk akıllı saati Oppo Watch ile Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen Oppo Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde Oppo Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. İşte ürünün öne çıkan tüm özellikleri...(Sponsorlu İçerik)
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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