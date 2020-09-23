Vivo Watch tanıtıldı, özellikleri belli oldu

Vivo Watch, 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyutta gelecek. 46 mm olan sürümde 1.39 inç AMOLED ekran yer alırken, 42 mm olan modelde ise 1.19 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran bulunuyor. Farklı pek çok saat kadranına sahip olan ürün, diğer akıllı saatlerde olduğu gibi aktivite takibi yapabiliyor, uykunuzu izliyor ve suya karşı da dayanıklı bir yapıda.

Yurt dışında 191 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan cihaz, böyle akıllı saat pazarına giren yeni isim olmuş oldu.

Akıllı saat pazarı şu günler oldukça hareketli. Geçtiğimiz günlerde Apple Watch 6'yı tanıtan Apple ile birlikte dün de Huawei, yeni akıllı saatleri Huawei Watch GT 2 Pro ile Huawei Watch Fit'i Türkiye pazarına getirdiğini duyurmuştu.



