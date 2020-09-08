Vivo Watch geliyor: Özellikleri nasıl olacak?

Çin'de faaliyet gösteren Digital Chat Station'ın raporuna göre Vivo, iki farklı boyutta saat geliştirecek. Biri 42 veya 43mm diğeri de 46m boyutlarında olacak.

Renkli OLED ekran teknolojisini kullanması beklenen ürün, NFC modülü ile birlikte temassız ödemeleri de mümkün hale getirecek. Cihazın aynı zamanda kalp atış hızını ve kandaki oksijen değerini ölçebiliyor.

Uyku izleme ve aktivite takibini de mümkün hale getiren Vivo Watch'un hangi mobil işletim sistemini kullanacağı ise henüz belli değil. Ancak ürünün global pazarda Google'ın Wear OS işletim sistemini kullanması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Vivo Watch'un bu yılın sonlarına doğru satışa sunulması bekleniyor.



