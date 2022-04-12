vivo V23 5G incelemesi

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Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden biri olan vivo, 2014 yılında denizaşırı pazarlara girmesiyle birlikte adını tüm dünyaya duyurdu. 60’tan fazla ülke ve bölgede 400 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşarak rakiplerine soğuk terler döktürmesi bir yana, kısa sürede öyle büyük bir başarı yakaladı ki dünyanın en çok satan ilk 4 telefon markasından biri oldu.

Vivo; Çin, Güney ve Güneydoğu Asya’da yıllık yaklaşık 200 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine ulaşan 7 üretim merkezine sahip. Daha da önemlisi, vivo’nun üretim yaptığı ülkelerden biri de Türkiye. Gebze’de 2021 yılında kurulan fabrika da bu yolda atılan çok önemli bir adım. vivo’nun 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği 12 bin metrekarelik fabrikası, yıllık 5 milyon adet üretim kapasitesine sahip.



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vivo, Y serisi telefonlarını Türkiye’de üretiyor. Y11s ve Y20 modelleriyle başlayan bu yolculuk Y53s ile devam ediyor. vivo, bugün itibariyle 10 farklı modelin üretimini gerçekleştiriyor. Y serisi, hem uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor, hem de uzun batarya ömrünü de arkasına alıyor. Oyuncular dilediği oyunu akıcı bir şekilde oynama imkanına sahip olurken, güçlü kameralarıyla da anı ölümsüzleştirmek büyük bir keyif.

Ar-Ge’ye büyük önem veren vivo, dünya genelinde 10 Ar-Ge merkezine sahip. Bir akıllı telefona özel Hi-Fi kalitesinde ses yongası yerleştirme, ilk ekran içi parmak izi okuyucu gibi birbirinden farklı ve kullanışlı teknolojilerde vivo imzası var.



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Genel hatırlarıyla vivo’nun dünyada ve Türkiye’de neler yaptığını, Y serisi yerli telefonlarından bahsettik. Şimdi videomuzun asıl konusuna gelelim. vivo V23 5G , kullanmaktan gayet memnun kaldığım vivo’nun en yeni akıllı telefon modellerinden biri. Dikkat çeken pek çok özelliği var, ancak önce tasarımını ele alalım.

Oldukça ince ve hafif bir telefon. Yaklaşık 180 gram ağırlığında. Sağ kısmında ses açma/kapama butonları yer alırken, güç tuşu da hemen altında bulunuyor. Alt yüzeyde ise SIM kart yuvası ile birlikte USB Type-C yuvası ile hoparlör ızgarası konumlandırılmış. Arka yüzeyde de üçlü kamera kurulumu dikkatimizi çekiyor. Kamera ile ilgili ilerleyen dakikalarda detaylıca konuşacağız.



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Arka yüzeyin sıra dışı bir özelliği daha var. Arka cam yüzey renk değiştirebiliyor ve zevkinize uygun bir şekilde bu yüzeyi değiştirebiliyorsunuz. Gün Işıltısı rengindeki V23 5G, ultraviyole ışığa maruz bırakıldığında moleküler yapısındaki kimyasal değişikliğin ardından yavaş yavaş rengini değiştiriyor. Güneş ışığının altında yaklaşık 30 saniye geçtikten sonra, “Gün Işıltısı” adı verilen altın rengi açık buz mavisi ve pembe turuncu kaplamadan mavi-yeşil degrade görünüme geçiyor. Bir süre sonra da bu görüntü yok oluyor ve dilediğiniz zaman bu yüzeydeki görüntüyü değiştirebiliyorsunuz. Bu özellik Türkiye’de ilk defa vivo V23 5G’de kullanılıyor ve satışta olan hiçbir telefonda bu özellik yer almıyor.

6.44 inç’lik AMOLED bir ekrana sahip olan telefon, 90 Hz ekran yenileme hızı sunuyor ve akıcı bir ekran deneyimi sağlanıyor. Ekran çerçeveleri de oldukça ince ve ekran/gövde oranı yüzde 88 seviyesinde.



MediaTek’in Dimensity 920 5G işlemcisinden gücünü alan V23 5G, 256 GB’a ulaşan depolama hafızası ve beraberinde 12 GB RAM’le de dikkatleri üzerine çekiyor. Genişletilmiş RAM özelliği de mevcut. Bu özellik sayesinde depolama birimi kullanılarak toplamda 16 GB RAM’e de ulaşılabiliyor.

Mobil oyunlarla vakit geçirenler de elbette unutulmamış. Bu güçlü özelliklere ek olarak Ultra Oyun Modu mevcut. Böylece oyun oynarken bildirimleri engelleyebiliyor, dokunma korumasını açabiliyor, oyun esnasında kullanılan CPU ve GPU değerlerini ve batarya ömrünü görebiliyoruz. Oyun esnasında aşırı ısınma gibi bir sorun yaşamıyoruz. Bunu da telefonda bulunan Sıvı Soğutma Sistemi’ne borçluyuz.



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Özetle bu güçlü donanımı sayesinde vivo V23 5G, hemen her uygulamayı ve oyunu yüksek performansta deneyimleyebilmenize imkan veriyor.

Gelelim kamera performansına… Selfie çekmeyi sevenler, bu telefonu da sevecek. Bu telefonun ön yüzünde Türkiye’de ilk diyebileceğimiz 50 MP AF Çift Kamera bulunuyor ve 105 dereceye kadar geniş açıda görüntü alabilirken, ayrıca ek bir 8 MP Süper Geniş Açı Kamera da bu ana kameraya eşlik ediyor. Çift Tonlu Spot Işığı özelliğini bu telefonda da görüyoruz ve ışığın yetersiz olduğu anlarda da net çekimler yapabiliyoruz. Bunun için ayarlardan Sahne Işığı’na giriyoruz. Burada da ince ayar yapma şansımız var. Dilersek Soğuk Beyaz, dilersek de Sıcak Sarı tonlu olarak bu ışıkları kullanabiliyoruz.



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AI HD Portre modu ve “Doğal Portre” modu da bu telefonda yer alıyor. V23 5G, bu sayede kullanıcıların daha fazla yüz ayrıntısı yakalamasını sağlarken, “doku geliştirme”, “olağanüstü netlik” ve "doğallık" özellikleri ile de doğal yanlarını ifade etmelerine imkan veriyor.

Geceleri yüksek çözünürlükte resim parlaklığını optimize etmek için birden fazla kareyi akıllıca birleştiren AI Extreme Gece Portresi modu da V23 5G’nin öne çıkan bir başka özelliği.

Ön kamera ile aynı zamanda 4K görüntü de alabiliyoruz. 4K 30 ya da 60 fps görüntü kaydı mümkün.

Gördüğünüz gibi özellikle ön kameralar söz konusu olduğunda vivo’nun sınırları hayli zorladığını görüyoruz. Şimdi de arka yüzdeki kameralara bakalım. 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kameraya 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. 64 MP görüntü almak için kameranızı açın ve Diğer seçeneğine girdikten sonra Yüksek Çözünürlük seçeneğine dokunun. Ana kamera ile oldukça net fotoğraflar çekebilirken, ışığın yetersiz olduğu anlar da bu telefonu kullananlar için sorun olmuyor. Çünkü aşırı karanlıkta dahi şaşılacak derecede iyi çekimler yapabiliyor. Ayrıca arka kamera ile de 4K 30 ya da 60 fps video kaydı yapabiliyoruz.

Gelelim batarya performansına… 4200 mAh kapasiteli batarya ile gelen V23 5G, 44W FlashCharge özelliği sayesinde 30 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 0’dan yüzde 68’e kadar pilini doldurabiliyor. Böylece hem priz başında uzun süreler telefonu bırakmak zorunda kalmıyorsunuz, hem de günlük rutin işlerinizde sizi yarı yolda bırakmayan bir telefonu kullanmanın rahatlığını yaşıyorsunuz.



vivo v23 5G, özel bir kampanyayla geliyor. 12-20 Nisan 2022 tarihleri arasında hepsiburada üzerinden özel sürprizlerle birlikte satın alınabilecek. Ön satış kampanyası ile Hepsiburada’dan vivo V23 5G alanlara vivo TWS 2 ANC Kablosuz Kulaklık hediye edilecek. 20 Nisan itibariyle de V23 5G, tüm yetkili online satış kanalları, operatörler ve teknoloji mağazalarında satışa çıkıyor.İlandır