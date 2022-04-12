vivo V23 5G incelemesi

Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden biri olan vivo, 2014 yılında denizaşırı pazarlara girmesiyle birlikte adını tüm dünyaya duyurdu. 60’tan fazla ülke ve bölgede 400 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşarak rakiplerine soğuk terler döktürmesi bir yana, kısa sürede öyle büyük bir başarı yakaladı ki dünyanın en çok satan ilk 4 telefon markasından biri oldu.
Vivo; Çin, Güney ve Güneydoğu Asya’da yıllık yaklaşık 200 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine ulaşan 7 üretim merkezine sahip. Daha da önemlisi, vivo’nun üretim yaptığı ülkelerden biri de Türkiye. Gebze’de 2021 yılında kurulan fabrika da bu yolda atılan çok önemli bir adım. vivo’nun 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği 12 bin metrekarelik fabrikası, yıllık 5 milyon adet üretim kapasitesine sahip.
Ar-Ge’ye büyük önem veren vivo, dünya genelinde 10 Ar-Ge merkezine sahip. Bir akıllı telefona özel Hi-Fi kalitesinde ses yongası yerleştirme, ilk ekran içi parmak izi okuyucu gibi birbirinden farklı ve kullanışlı teknolojilerde vivo imzası var.
Oldukça ince ve hafif bir telefon. Yaklaşık 180 gram ağırlığında. Sağ kısmında ses açma/kapama butonları yer alırken, güç tuşu da hemen altında bulunuyor. Alt yüzeyde ise SIM kart yuvası ile birlikte USB Type-C yuvası ile hoparlör ızgarası konumlandırılmış. Arka yüzeyde de üçlü kamera kurulumu dikkatimizi çekiyor. Kamera ile ilgili ilerleyen dakikalarda detaylıca konuşacağız.
6.44 inç’lik AMOLED bir ekrana sahip olan telefon, 90 Hz ekran yenileme hızı sunuyor ve akıcı bir ekran deneyimi sağlanıyor. Ekran çerçeveleri de oldukça ince ve ekran/gövde oranı yüzde 88 seviyesinde.
Mobil oyunlarla vakit geçirenler de elbette unutulmamış. Bu güçlü özelliklere ek olarak Ultra Oyun Modu mevcut. Böylece oyun oynarken bildirimleri engelleyebiliyor, dokunma korumasını açabiliyor, oyun esnasında kullanılan CPU ve GPU değerlerini ve batarya ömrünü görebiliyoruz. Oyun esnasında aşırı ısınma gibi bir sorun yaşamıyoruz. Bunu da telefonda bulunan Sıvı Soğutma Sistemi’ne borçluyuz.
Gelelim kamera performansına… Selfie çekmeyi sevenler, bu telefonu da sevecek. Bu telefonun ön yüzünde Türkiye’de ilk diyebileceğimiz 50 MP AF Çift Kamera bulunuyor ve 105 dereceye kadar geniş açıda görüntü alabilirken, ayrıca ek bir 8 MP Süper Geniş Açı Kamera da bu ana kameraya eşlik ediyor. Çift Tonlu Spot Işığı özelliğini bu telefonda da görüyoruz ve ışığın yetersiz olduğu anlarda da net çekimler yapabiliyoruz. Bunun için ayarlardan Sahne Işığı’na giriyoruz. Burada da ince ayar yapma şansımız var. Dilersek Soğuk Beyaz, dilersek de Sıcak Sarı tonlu olarak bu ışıkları kullanabiliyoruz.
Geceleri yüksek çözünürlükte resim parlaklığını optimize etmek için birden fazla kareyi akıllıca birleştiren AI Extreme Gece Portresi modu da V23 5G’nin öne çıkan bir başka özelliği.
Ön kamera ile aynı zamanda 4K görüntü de alabiliyoruz. 4K 30 ya da 60 fps görüntü kaydı mümkün.
Gördüğünüz gibi özellikle ön kameralar söz konusu olduğunda vivo’nun sınırları hayli zorladığını görüyoruz. Şimdi de arka yüzdeki kameralara bakalım. 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kameraya 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. 64 MP görüntü almak için kameranızı açın ve Diğer seçeneğine girdikten sonra Yüksek Çözünürlük seçeneğine dokunun. Ana kamera ile oldukça net fotoğraflar çekebilirken, ışığın yetersiz olduğu anlar da bu telefonu kullananlar için sorun olmuyor. Çünkü aşırı karanlıkta dahi şaşılacak derecede iyi çekimler yapabiliyor. Ayrıca arka kamera ile de 4K 30 ya da 60 fps video kaydı yapabiliyoruz.
Gelelim batarya performansına… 4200 mAh kapasiteli batarya ile gelen V23 5G, 44W FlashCharge özelliği sayesinde 30 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 0’dan yüzde 68’e kadar pilini doldurabiliyor. Böylece hem priz başında uzun süreler telefonu bırakmak zorunda kalmıyorsunuz, hem de günlük rutin işlerinizde sizi yarı yolda bırakmayan bir telefonu kullanmanın rahatlığını yaşıyorsunuz.