Vivo V21 ve V21e incelemesi

Global telefon markalarının Türkiye’de üretim hamlesi sürüyor. Vivo da globaldeki güçlü konumunu ülkemize taşımak istiyor ve Gebze’de kurulan fabrika da bu yolda önemli bir adım. Vivo’nun 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği 12 bin metrekarelik fabrikasında yıllık 5 milyon telefon üretimi hedefleniyor.

Bir yandan yerli üretime devam eden Vivo, diğer yandan da iki yeni telefon modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Donanım özellikleriyle birbirlerine yakın duran V21 ve V21e, elbette önemli farklara da sahip. Şimdi isterseniz sırasıyla iki telefonu da kutusundan çıkaralım ve kutu içeriklerine yakından bakalım.



V21 ile başlayalım. Öncelikle telefonun şıklığı daha kutusundan kendini belli ediyor. Kutu üzerinde Vivo’nun milli takımımızın ana sponsoru olması dolayısıyla minik bir logo yerleştirilmiş. Kutuyu açtığımızda önce V21 ile karşılaşıyoruz. Sonrasında ise şeffaf telefon kılıfını görüyoruz. Kılıfın kutudan çıkması kesinlikle önemli bir nokta. Ayrıca kılıfa ücret ödememize böylece gerek kalmıyor. Kılıfın şeffaf yapıda olması da V21’in şık tasarımını dışarı yansıtmada bize engel olmuyor. Kılıfın içeriğinde ise V21 ile ilgili kitapçıklara ulaşıyoruz. Kutunun alt kısmında ise kulaklık, USB Type-C kablosu, hızlı şarj adaptörü ve bir de dönüştürücü görüyoruz.

V21e’nin kutu içeriğine bakalım şimdi de. Kutu tasarımı V21 ile birebir aynı. Kutuyu açtığımızda önce V21e ile karşılaşıyoruz. Sonrasında kutu içerisinde kitapçıklarla birlikte şeffaf kılıf, hızlı şarj adaptörü, kulaklık ve USB Type-C şarj kablosuyla karşılaşıyoruz. Bu kutuda V21’den farklı olarak bir dönüştürücü yer almıyor. Çünkü telefonun üzerinde V21’den farklı olarak 3.5 mm kulaklık yuvası da yer alıyor.



V21 serisinin en sevdiğim yanlarından biri tasarımı kesinlikle. V21 ve V21e, tasarım açısından aynı çizgide, ancak ikisi de birbirinden şık. 176 gram ağırlığında olan V21, oldukça hafif bir telefon. Alacakaranlık mavisi ve gün batımı ritmi olmak üzere iki farklı renkte kullanıcılara sunuluyor. Ses açma/kapama ve güç tuşları sağ kenarda yer alırken, hoparlör ızgarası, SIM kart yuvası ve USB Type-C girişi de alt kısımda bulunuyor.

V21e ise V21’e göre bir tık daha hafif ve 171 gram ağırlığında. Elimde tuttuğum Elmas Yansıması ve Roma Siyahı renkli modelleriyle alıcısına ulaşıyor. V21 gibi parmak izi bırakmıyor oluşu da kesinlikle önemli. Bunu da yansıma önleyici cam yüzeyine borçlu. Ses açma/kapama ve güç tuşları V20e’nin sağ kenarında yer alırken, SIM kart yuvası ise sol kenarda konumlandırılmış. Alt kısımda da 3.5 mm kulaklık yuvası, USB Type-C girişi ve hoparlör ızgarası yer alıyor.



Her iki telefon da oldukça ince bir tasarıma sahip ve elde tutuş hissi bakımından da kullanıcısını tatmin edecek bir telefon. Kıvrımlı yapısıyla dikkat çeken V21, 6.44 inç ekran büyüklüğünde ve ekran gövde oranı yüzde 84’e ulaşıyor. 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğü sunan AMOLED bir ekranla gelen V21, HDR10+ desteğiyle birlikte 90 Hz ekran yenileme hızın sahip. 90 Hz ekran yenileme hızı sunması sayesinde de akıcı bir kullanıcı deneyimi söz konusu ve kesintisiz izleme keyfi sunuyor. 60 Hz ve 90 Hz hızlarına birlikte baktığımızda da aradaki farkı görmemek mümkün değil.

500 nit ekran parlaklık seviyesi ise yüksek bir değer ve gündüz dışarıdayken de ekrana gelen görüntüleri kolayca görebilmemizi sağlıyor.

V21e de V20e ile aynı ekran büyüklüğüne sahip. 6.44 inç’lik AMOLED ekranıyla gelen ve 430 nit ekran parlaklık seviyesine ulaşan V21e, 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor ve ekran/kasa oranı yüzde 83 seviyesinde. Her iki telefonun da V tipi çentikli ekran tasarımı bulunuyor. Ön yüzde birer kamera yer alıyor.



V21 serisinin arka yüzünde ise üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Her iki telefon da kamera tarafında oldukça iddialı. f/1.8 diyafram açıklığına sahip 64 MP OIS Gece Kamerası ile gelen V21, büyük oranda yakınlaştırmalarda bile görüntüyü bozmuyor, canlı detayları ortaya çıkarıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde 120 derece geniş açılı kamera ve 2 MP süper makro kamera eşlik ediyor. 4K 30 fps video kaydı yapabilen V21, ekrandaki titreşim sorununu da ortadan kaldırıyor. Arka kameranın birinci kalite 4 eksenli OIS teknolojisi, titreşimlerin önüne geçiyor, net çekimlerin yapılabilmesini sağlıyor.



V21’in en iddialı yanlarından biri ön kamerasında gizli. 44 MP OIS destekli ön kamera, çok daha başarılı ve seveceğimiz özçekimleri mümkün hale getiriyor. Işığın yetersiz olduğu durumlarda bile çok iyi çekimler yapabiliyorsunuz. Bunu biraz da Çift Selfie Doldurma Işığı’na borçluyuz. Bu ışıklar ön kameranın sağında ve solunda konumlandırılmış ve ışığın yetersiz olduğu her ortamda hayat kurtarıyor ve capcanlı özçekimler yapabiliyoruz. Bu ışıkları kullanabilmek için kamerayı açıp, Gece moduna geçiyorsunuz ve sonrasında ışık ayarlarından Spot Lambası’nı seçmeniz yeterli. Ancak bu ışıkları sadece fotoğraf çekiminde değil, video kaydı sırasında da kullanabiliyorsunuz.



Ön kamerada bulunan Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) ve Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS) özellikleri sayesinde yürürken, konuşurken rahatça çekim yapabilirsiniz, nasılsa kaydedilen görüntülerde titreşimler hissedilmediğinden ortaya müthiş bir sonuç çıkıyor. Dual-View özelliğini de seveceksiniz. Ön ve arka kameraları bir arada kullanan bu özellik ile yaratıcılığınızın sınırlarını zorlayabilirsiniz. Çift Pozlama özelliği ise çektiğiniz fotoğraflara ikinci bir boyut katıyor ve farklı temalarda özel görüntüler elde edebiliyorsunuz. Bu arada ön kamera ile 4K video kaydının yapılabilmesi de bir başka önemli nokta.

V21e de mobil fotoğrafçılık konusunda iddialı bir model. 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kameraya, 8 MP geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Yapay Zeka Süper Gece Mlodu ile ışığın yetersiz olduğu ortamlarda daha canlı görüntüler elde edebilirken, gece çekimleri için siyah ve altın sarısı, mavi buz ve yeşil turuncu gibi pek çok farklı filtreyi kullanarak fotoğraflarınızı renklendirebiliyorsunuz. Otomatik Hareket Odaklama desteği ile gelen V21e, kamera odağını hedefe kilitliyor ve iki kez hedefe dokunduktan sonra kameranız özneyi takip ediyor. Cihazın ön yüzünde V21’de olduğu gibi 44 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamera yer alıyor. 4K 30 fps video kaydı da yapabilen bu kamera, gündüz ve gece çekimlerinde oldukça iyi sonuçlar veriyor. Yine V21’de olduğu gibi Dual-View özelliğini kullanarak ön ve arka kamerayı bir arada kayda alabiliyoruz.



V21 serisi, işlemci ve diğer donanımsal özellikleriyle de öne çıkıyor. 7 nm sürecinde üretilen 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 800U işlemciden gücünü alan V21, uygulama ve oyunları akıcı bir şekilde deneyimlememizi sağlıyor. Uygulamalar oldukça hızlı açılıyor ve zorlu oyunlarda herhangi bir takılma söz konusu olmuyor. V21e’de ise Qualcomm’un Snapdragon 720G işlemcisi tercih edilmiş. 8 nm sürecinde üretilen 8 çekirdekli bu işlemci, önceki nesle göre yüzde 51 performans artışı sunuyor ve V21 gibi oyun ve uygulamaları hızlıca çalıştırabiliyor. Her iki telefonda da kullanabileceğiniz Genişletilmiş RAM ise donma sorununu ortadan kaldırıyor. Genişletilmiş RAM teknolojisiyle, 8GB’lık bir telefon 3 GB’lık harici belleği RAM olarak kullanabiliyor.

V21, UFS 2.2 teknolojisini kullanıyor. Bu sayede veri alışverişi hızlanırken, büyük boyutlu uygulamaların, örneğin oyunların indirilme hızında kayda değer bir artış yaşanıyor.



Gelelim V21 serisinin pil ömrüne… V21’de 4000 mAh kapasiteli batarya yer alıyor ve 33W hızlı şarj adaptörü ile birlikte sadece 30 dakika telefonu şarj ettiğinizde yüzde 0’dan yüzde 63’e kadar bataryayı doldurabiliyorsunuz. Böylece hem uzun süreler telefonunuzu kesintisiz kullanabiliyorsunuz, hem de telefonunuzu saatler boyu priz başında bırakmak durumunda kalmıyorsunuz. V21e’nin de V21’den geri kalır yanı yok. 4000 mAh kapasiteli bataryasını 30 dakika şarj ederseniz, yüzde 0’dan yüzde 66’ya bataryanızı şarj edebilirsiniz.

V21 serisi, Android 11 altında çalışan ve Vivo’nun geliştirdiği Funtouch OS 11.1 sürümünü kullanıyor. Android deneyimine yeni bir boyut kazandıran Funtouch, Vivo’nun sunduğu özel bir deneyim.

Sonuç itibariyle Vivo V21 serisi, her açıdan rakiplerini fazlasıyla zorlayacak yapıda. Özellikle de kamera performansıyla beni şaşırtan ve Vivo telefonlara bakış açımı olumlu yönde değiştiren V21 serisi, iddialı donanımsal özellikleri dışında şık tasarımlarıyla da ilgi uyandırıyor.







