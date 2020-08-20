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Teknoloji
Haber Giriş: 20.08.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

Vivo resmen Türkiye'ye geliyor! Telefonları Eylül'de satışa çıkacak

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Vivo resmen Türkiye'ye geliyor! Telefonları Eylül'de satışa çıkacak
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Çin merkezli teknoloji üreticilerinden biri olan Vivo, telefonlarıyla Türkiye pazarına giriyor. Eylül ayında yeni telefonlarını görücüye çıkarması beklenen Vivo'nun da telefon pazarına girmesiyle birlikte rekabet iyiden iyiye kızışacak.

Oppo'nun çatısı altında olan markalardan biri olan Vivo, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Bu ay yapılacak özel basın etkinliğinde ilk kez kamuoyuyla paylaşılması beklenen bu yeni gelişme, telefon piyasasında rekabeti de kızıştıracak gibi görünüyor. Şirketin, yeni akıllı telefonlarını Eylül ayında satışa sunması bekleniyor.

Ancak Vivo'nun hangi telefonunu ilk olarak piyasaya süreceği henüz netlik kazanmış değil. 

Şirket, özellikle orta ve üst segment telefonlarıyla biliniyor. Çin'de telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Vivo'nun pek çok telefon modeli bulunuyor. Vivo'ya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre şirket, orta seviye bir telefonla Türkiye pazarına giriş yapacak. Ancak hangi modelin Türkiye'ye geleceğini ilerleyen günlerde öğrenebileceğiz.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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