VIVE Sync’in beta sürümü şirketlere ücretsiz oldu

HTC VIVE İçerik Geliştirme ve Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı David Sapienza, “Vive Sync dünyanın her yerinden iş arkadaşlarının ve ortakların sanal bir alanda etkileşime girmesini sağlayarak üretkenliği, ortak çalışma imkanını ve ekip ruhunu artırıyor. İş dünyasını daha çok kişinin dünyanın dört bir yanında uzaktan çalıştığı bir gelecek bekliyor. VR da bu yeni gerçeklikte başarılı olmak için gereken çözümü sunuyor.” dedi.

“Vive Sync gibi uygulamaların VR ile evden çalışan dağınık ekipler arasındaki iş birliğini ve verimliliği artıracağına inanıyoruz.” diyen NVIDIA XR Direktörü David Weinstein sözlerini şöyle sürdürdü: “NVIDIA VRS ve Vive Pro Eye tarafından optimize edilen Vive Sync ile VR’de yüz yüze görüşmek, farklı ülkelerde yaşayıp birlikte çalışan ekipler için de bir varlık ve bağlantı hissi sağlıyor.”

Gallup tarafından hazırlanan “Amerikan İş Gücünün Durumu” raporu, uzaktan çalışmanın hızla normalleştiğini gösterdi. Raporda, çalışanların %43’ünün bazı durumlarda ekip arkadaşlarından uzakta çalıştığı, %37’sinin ise esnek ve uzaktan çalışma imkanları sunulduğu takdirde işini değiştirebileceği ortaya çıktı. Ancak, Future Workplace ve Virgin Pulse tarafından düzenlenen “İş Yerinde Bağlantı” başlıklı ankette ise uzaktan çalışanların yalnızlıktan dolayı işlerini bırakmaya daha yatkın oldukları tespit edildi. Çalışanların %43’ü yüz yüze görüşmenin ekipleriyle daha yakın ilişkiler kurmasına yardımcı olduğunu dile getirdi. Vive Sync yöneticiler ve çalışanların kritik önem taşıyan bu yüz yüze görüşmeleri yapmalarına olanak tanıyarak etkileşimi, ortak çalışma imkanını ve üretkenliği artırıyor.



Uzaktan Çalışanları Bir Araya Getiren Özellikler

Aynı anda 30 kişinin katılabildiği Vive Sync, kullanıcılara şirket içi tasarım toplantıları, çevrim içi sınıf görüşmeleri, sanal basın toplantıları ve hatta uzaktan satış sunumları yapma olanağı sunuyor. OneDrive ile entegre olan çözüm sayesinde katılımcılar sunucularındaki video dosyalarını, PowerPoint sunumlarını, 2D ve 3D materyallerini de doğrudan paylaşabiliyor. Ekran görüntüsü alma veya sesi yazıya çevirerek not alma özellikleri ile önemi kararları ve bilgileri Sync’in dışında paylaşmak da mümkün.

Katılımcılar, App Store ve Google Play’de yer alan Sync Avatar Creation mobil uygulamasını kullanarak kendilerine benzeyen kişisel ve dinamik dijital avatarlar oluşturabiliyor. Tüm vücudu takip eden sistemde katılımcıların avatarları gerçek beden diliyle iletişim kurma fırsatı vererek diğer katılımcıların dikkatinin dağılmasını önlüyor. Vive Sync ayrıca Tobii göz takip teknolojisini de destekliyor. Katılımcıların göz hareketlerini izleyen bu teknoloji sanal iş arkadaşları veya müşterilerle daha doğal etkileşime girme imkanı sunarak toplantıları gerçeğe yakın hale getiriyor. Vivo Pro Eye gibi başlıklar bu teknolojiyi doğrudan sunabiliyor.



