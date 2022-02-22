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Vite coin nedir? Vite coin özellikleri hakkında bilgiler

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Vite coin nedir Vite coin özellikleri hakkında bilgiler

Vite, "sıfır ücretli işlemler içeren ve işlem hızı, güvenilirlik ve güvenlik için optimize eden" Yönlendirilmiş Döngüsel Grafik (DAG) tabanlı bir akıllı sözleşme platformu işletmektedir. Vite coin, Hızlı İşlemler için DAG Tabanlı Akıllı Sözleşme Platformu olarak da bilinmektedir. Belirli periyodlarla gösterdiği yükselişler dikkat çeken Vite coin, sıfır ücretli işlemleri kolaylaştırmayı hedeflemektedir. İşte, Vite coin hakkında merak edilen bazı detaylar

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Vite, sıfır ücretli işlemleri kolaylaştırmak ve işlem hızını, güvenilirliğini ve güvenliğini optimize etmek için Anlık Görüntü Zinciri yapısına sahip bir Yönlendirilmiş Döngüsel Grafik (DAG) tabanlı akıllı sözleşme platformu oluşturmuştur . Snapshot Chain of Vite, ağ konsensüsünü sağlamak için Hiyerarşik Temsil Edilen Bahis Kanıtı'nı (“HDPoS”) kullanırken, süper düğümler yalnızca stake ödülleri alır ve işlem ücreti almaz. Vite sanal makinesi, EVM ile uyumluluğu korur ve asenkron akıllı sözleşme dili olan Solidity++'ı kullanır.

VITE jetonu, kullanıcıların gaz tüketmek yerine işlem kotası için VITE'yi stake ettiği Vite ağındaki basit jeton işlemleri ve akıllı sözleşme uygulamaları için para birimidir . VITE, Anlık Görüntü Blok Üreticilerine oy vermek için de kullanılabilir. Ek olarak, kullanılmayan işlem kotası olan bir VITE staker'ı, jetonları karşılığında bu kotayı dApp'lere kiralayabilir. Örneğin, kullanıcılar ViteX'in yerel merkezi olmayan değişim belirteci VX karşılığında VITE'yi stake edebilirler.

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