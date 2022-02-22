Vite coin nedir? Vite coin özellikleri hakkında bilgiler

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Vite, sıfır ücretli işlemleri kolaylaştırmak ve işlem hızını, güvenilirliğini ve güvenliğini optimize etmek için Anlık Görüntü Zinciri yapısına sahip bir Yönlendirilmiş Döngüsel Grafik (DAG) tabanlı akıllı sözleşme platformu oluşturmuştur . Snapshot Chain of Vite, ağ konsensüsünü sağlamak için Hiyerarşik Temsil Edilen Bahis Kanıtı'nı (“HDPoS”) kullanırken, süper düğümler yalnızca stake ödülleri alır ve işlem ücreti almaz. Vite sanal makinesi, EVM ile uyumluluğu korur ve asenkron akıllı sözleşme dili olan Solidity++'ı kullanır.

VITE jetonu, kullanıcıların gaz tüketmek yerine işlem kotası için VITE'yi stake ettiği Vite ağındaki basit jeton işlemleri ve akıllı sözleşme uygulamaları için para birimidir . VITE, Anlık Görüntü Blok Üreticilerine oy vermek için de kullanılabilir. Ek olarak, kullanılmayan işlem kotası olan bir VITE staker'ı, jetonları karşılığında bu kotayı dApp'lere kiralayabilir. Örneğin, kullanıcılar ViteX'in yerel merkezi olmayan değişim belirteci VX karşılığında VITE'yi stake edebilirler.