Vision Pro artık 2 binden fazla oyunu destekliyor

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Vision Pro sanal gerçeklik başlığı, oyun alanında çok da güçlü bir ürün değil. Ancak yeni bir hamle ile bu değişecek gibi duruyor. Nvidia GeForce NOW, başlığın işletim sistemi visionOS'a geleceği duyuruldu, ki bu da 2 binden fazla oyun demek.

BULUT OYUNLARI VİSİONOS'A GÜÇ KATACAK



Nvidia bu ayın başlarında bulut oyun sistemi GeForce Now'ın Apple Vision Pro'yu yakında destekleyeceğini duyurmuştu.



Bu hafta gelen güncelleme ile, söz konusu destek resmen gelmiş oldu.



GeForce NOW, Vision Pro kullanıcılarının oyunları 4K çözünürlükte 120 FPS ile, ultra düşük gecikme ile bulut üzerinden oynayabilmesini sağlayacak. Oyun kumandaları da destekleniyor.



Oyun kütüphanesinde abonelere 2 binden fazla oyun sunuluyor ve bunların 100'den fazlası ücretli abonelik gerektirmeden, ücretsiz oynanabiliyor.



Tüm bunlar, Safari'nin native visionOS uygulaması üzerinden gerçekleşiyor.



Her ne kadar bu güncelleme, Vision Pro'nun sanal gerçeklik için optimize edilmiş oyun açığını gidermese de, en azından kullanıcılara geniş bir oyun kütüphanesi sunacak.