Visa’nın KOBİ’lere desteği sürüyor

KOBİ’lerin güçlü bir şekilde ekonomik faaliyetlerine devam etmelerini, ekonominin sağlıklı işlemesi bakımından son derece önemli bulduklarını belirten Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, “Ekonomik hayatın en önemli oyuncularından biri olan KOBİ’lerin pandemi döneminde içinde bulunduğu koşulları en iyi şekilde yönetebilmeleri için tüm paydaşlara önemli sorumluluklar düşüyor. KOBİ’lerin desteklenmesi, Visa olarak odaklandığımız temel alanlardan biri. KOBİ’leri üç ana başlıkta güçlendirmeyi hedefliyoruz: 1- KOBİ’lerin işlerini online ortama taşımalarına yardımcı olmak, 2- KOBİ’lerin elektronik ödemeleri kabul etmelerine destek sağlamak ve 3- tüketicileri alışveriş ihtiyaçlarını KOBİ’lerden karşılamaya özendirmek” dedi.

Visa geçtiğimiz yıl, Türk Girişim ve İş Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş ortaklığında, 30 banka ve e-para kuruluşunun desteği ile İşimi Yönetebiliyorum projesini hayata geçirmişti. Proje kapsamında KOBİ’lerin dijitalleşme ve finansal disiplin başlıkları altında yetkinliklerinin geliştirilmesi için, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından kapsamlı bir eğitim içeriği hazırlanmıştı. Visa pandemi döneminde İşimi Yönetebiliyorum eğitimlerini, proje ortakları ile birlikte hızlı bir şekilde sanal ortama taşıdı. Böylelikle hem ülke genelinde daha çok sayıda KOBİ’ye ulaşmayı, hem de KOBİ’lerin başta dijitalleşme alanında olmak üzere tüm yetkinliklerini artırmayı hedefledi.

KOBİ’lere dijitalleşme ve dijital pazarlama desteği

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre pandemi dönemi olan Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 7 milyon kart ilk defa internet alışverişlerinde kullanıldı. Geleneksel olarak online alışveriş yapmayan tüketiciler pandemi döneminde e-ticaret sitelerine yönelmesi, bu platformlarda var olan KOBİ’lerin süreci daha avantajlı konumda geçirmesini sağladı.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, İşimi Yönetebiliyorum proje ortakları ile aldıkları bir önemli kararın da dijitalleşme hedefini iş stratejisi olarak benimsemiş ancak henüz hayata geçirememiş olan KOBİ’lere, bu dönüşümü gerçekleştirmeleri için somut destek vermek olduğunu söyledi. Tezel sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz sanal eğitimlerin tümüne katılmış ve dijitalleşme niyetini ortaya koymuş olan KOBİ’ler arasından, belirlenen kriterlere göre seçilen işletmelere, İşimi Yönetebiliyorum projemiz kapsamında birebir destek veriyoruz ve işletmelere, dijitalleşme sürecinde danışmanlık hizmeti sağlıyoruz” dedi.

Bu kapsamında seçilen KOBİ’lere 4 başlıkta ücretsiz dijitalleşme desteği sunuluyor. Destek, “E-Ticaret Başlangıç Paketi”nin ilgili KOBİ’lere sağlanmasının yanı sıra; “Kurum içi Dijitalleşme”, “Sosyal Medya & Dijital Pazarlama” ve “Danışmanlık” hizmetlerinin verilmesini de kapsıyor. İlk etapta başvuruda bulunan 174 KOBİ temsilcisinden kriterlere uyan 80 KOBİ temsilcisinin ihtiyaç ve yol haritası belirleme süreci başladı. Eğitime katılamayan KOBİ’ler ise yeni dönemde eğitim alarak bu hizmetten faydalanabilecekler.

Pandemiden en çok etkilenen kesimlerden biri olan yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik olarak da harekete geçen Visa, GastroClub, Hybrid Community ve Society To Be tarafından başlatılan Müdavim Hareketi ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde tüketicileri avantajlı koşullarda restoran kuponu alarak sektöre destek vermeye teşvik etti.

Küçük ve orta ölçekli teknoloji şirketleri olan fintech’ler, teknolojiyi kullanımları ve çevik yapıları ile tüketicilerin niş ihtiyaçlarına yönelik çözümleri hızla hayata geçirme kabiliyetine sahipler. Fintech’lerin pandemi süreci ve ardından normalleşme döneminde hızla değişen tüketici ve kurum ihtiyaçlarına çözüm yaratma bakımından da önemli birer oyuncu olarak öne çıktığını belirten Tezel, geçen yıl Hackquarters iş ortaklığında başlatılan Visa İnovasyon Programı’nı pandemi döneminde de hız kesmeden sürdürmeye özellikle önem verdiklerini, bu süreçte online bir etkinlikle programın ikinci dönemini başlattıklarını kaydetti.