'Virüsün kökenini tespit etmek en az bir yıl sürer'

Cenevre'de konuşan WHO'nun bir hayvan orijinli virüs uzmanı, eldeki kanıtların yarasalara işaret ettiğini ve başka bir hayvanın ara taşıyıcı olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, salgının tam olarak ne zaman başladığından emin değil. Eldeki kanıtlar Çin'in Vuhan kentindeki bir pazarı gösteriyor, ancak ilk 41 vakanın sadece 27'sinin söz konusu pazarla doğrudan teması tespit edildi.

Mers virüsü 2012'de ortaya çıktığında, develerden kaynaklandığını bulmak bir yıl sürmüştü.

WHO, ABD yönetiminin virüsün laboratuardan çıktığı iddialarının temeli olup olmadığı sorulduğunda ise, çok sayıda uzmanın sunduğu kanıtlar incelendiğinde, virüsün doğal yollarla ortaya çıktından emin olduklarını açıklamıştı.