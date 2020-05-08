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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 08.05.2020 - 19:32,Son Güncelleme:

'Virüsün kökenini tespit etmek en az bir yıl sürer'

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'Virüsün kökenini tespit etmek en az bir yıl sürer'
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) , koronavirüsün kökenlerini tam olarak tespit etmenin en az bir yıl sürebileceğini açıkladı.

Cenevre'de konuşan WHO'nun bir hayvan orijinli virüs uzmanı, eldeki kanıtların yarasalara işaret ettiğini ve başka bir hayvanın ara taşıyıcı olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, salgının tam olarak ne zaman başladığından emin değil. Eldeki kanıtlar Çin'in Vuhan kentindeki bir pazarı gösteriyor, ancak ilk 41 vakanın sadece 27'sinin söz konusu pazarla doğrudan teması tespit edildi.

Mers virüsü 2012'de ortaya çıktığında, develerden kaynaklandığını bulmak bir yıl sürmüştü.

WHO, ABD yönetiminin virüsün laboratuardan çıktığı iddialarının temeli olup olmadığı sorulduğunda ise, çok sayıda uzmanın sunduğu kanıtlar incelendiğinde, virüsün doğal yollarla ortaya çıktından emin olduklarını açıklamıştı.

Apple'ın açığını buldu, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildiMERSİN'in Erdemli ilçesinde, Apple'da daha önce birçok kez bulduğu açıklar sayesinde değişik miktarlarda ödül kazanan Çayan Temel (21), şimdi de ücretli olan müzik ve film kliplerini ücretsiz olarak indirme, dinleme ve izleme yöntemini keşfederek yeni bir açığı da ortaya çıkardı. Karşılığında firma tarafından 1,5 TL değerindeki müzik klibi hediyesiyle ödüllendirilen Temel, "Bu durumu Apple?a bildirdim ve bana teşekkür maili gönderdiler. Açığı kapattılar ve bana 1,5 lira değerindeki müzik klibi hediye ettiler. Bu komik bir durum, ama gerçek" dedi.
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