Virüslere karşı etkili V-Block teknolojisi Paşabahçe ile hayat buluyor

Paşabahçe, yaşama değer katan ürünleriyle tüketicilerin hayatında fark yaratmaya devam ediyor. Camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam’ın geliştirdiği, cam yüzeylerdeki virüs ve bakterilere karşı etkili %100 yerli V-Block Teknolojisi, Şişecam’ın cam ev eşyası alanındaki lider markası Paşabahçe ürünleriyle hayat buluyor.

Paşabahçe’nin V-Block ürün serisi meşrubat, su, çay badakları; çay tabağı, kulplu bardaklar, kaseler gibi bir çok farklı üründen oluşuyor. Camın doğallığını ve saflığını yenilikçi bir hijyen teknolojisiyle buluşturan V-Block ürün serisi, sağlığa öncelik verirken tasarımlarıyla da göze hitap ediyor. Maksimum hijyen ve koruma sağlayan ürünler, ailelerini virüs ve bakterilerden korumak isteyen tüketicilere büyük rahatlık sunuyor.

Pandemi döneminde evde, otelde, restoranda, hayata karıştığınız her yerde cam ev eşyası ürünleri aracılığıyla bulaş kaygılarına son verecek olan V- Block Teknolojisi’ne sahip cam ev eşyası ürünlerinin küresel salgına karşı sürdürülen mücadeleye de önemli ölçüde katkı sağlaması hedefleniyor. Paşabahçe’nin V-Block Teknolojisi’ne sahip ultra hijyen sağlayan ürünleri, dünyanın ilk antimikrobiyal kaplamalı cam ev eşyası ürün grubu olma özelliğine sahip.

V-Block Teknolojisi ile üretilen cam ev eşyası ürünleri Türkiye’de perakende satış noktaları, otel, restoran ve kafelerde yerlerini alacak. Paşabahçe’nin Iconic, Allegra, Aiada, Casablanca ve Timeless gibi çok sevilen ürün serilerine uygulanan V- Block Teknolojisi sayesinde mutfaklarda endişe azalacak. Şubat ayında Türkiye’de müşterilerle buluşacak olan V- Block ürünlerinin yurtdışı satışlarına da başlanıyor.

Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nde geliştirilen V-Block Teknolojisi, özel formülü ve uygulama tekniği sayesinde, 7/24 hijyen sağlıyor. Üretim esnasında uygulanan bu özel formül kullanım ömrü boyunca sürekli aktif kalarak ev kullanımının yanı sıra oteller, restoranlar, kafeler, hastaneler, yemekhaneler gibi bulaş riski fazla olan ortamlar için de ideal olmasıyla dikkat çekiyor. Güvenle kullanılabilecek, 7/24 hijyen sağlayan Paşabahçe V-Block ürün serisi, işletmelerin ve evlerin vazgeçilmezi olacak.

Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi ile kaplanmış cam ev eşyası ürünlerinin yüzeyleri, test edilen virüs ve bakteriler üzerinde yüzde 90- 99,5 arasında değişen oranlarda, Covid-19 (SARS-COV2) virüsü üzerinde ise yüzde 94,1 oranında etkili. Akredite laboratuvarlar tarafından test edilen ve etkinliği T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan V- Block Teknolojisi ile üretilen Paşabahçe ürünleri, ev ve ev dışı bardak kullanımlarında hijyen sorununu çözüyor. Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olduğu gibi çizilmelere karşı da son derece dayanıklı olan özel kaplamaya sahip Paşabahçe V-Block ürünleri, ultra hijyen ihtiyacı olan tüm tüketiciler ve işletmelerin pandemi dönemindeki kaygılarını ortadan kaldırmaya yönelik çözüm sunuyor.