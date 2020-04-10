Virüs salgını sonrası yöntem değiştiren dolandırıcılara dikkat

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte, dolandırıcılık faaliyetlerinde de yeni yöntemler ortaya çıkmaya başladı. İnsanların korku, endişe, merak gibi duygularını istismar eden dolandırıcılar; koronavirüs için bağış toplama, sahte siteler üzerinden hijyen ürünleri satma gibi bahaneler kullanıyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve siber güvenlik uzmanları kullanıcıları dolandırıcılara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.



Kendilerini banka çalışanı gibi tanıtabilirler



Telefonla ya da sahte sosyal medya hesapları üzerinden sizinle iletişime geçerek; faiz indirimi, borç öteleme, aidat iptali gibi birtakım vaatlerle bankacılık ve kredi kartı bilgilerinize erişebilir, sizi sahte internet sitelerine yönlendirebilir, sizden şifre ve kişisel bilgilerinizi talep edebilirler.



Koronavirüs salgınını kullanabilirler



Sahte siteler üzerinden eldiven, maske, dezenfektan, kolonya vb. ürünlerin satışını yaparak, şifre ve kişisel bilgilerinizi almak isteyebilirler.



Bağış talep edebilirler



Salgını fırsat bilen dolandırıcılar yardımseverlik duygularını istismar ederek sosyal medya üzerinden yardıma muhtaç kişiler için “yardıma muhtaç kişiler var”, “acil yardım fonu oluşturuldu” gibi söylemlerle bağış toplama çağrısı yapabilirler.



Finans kuruluşları güvenlikle ilgili her türlü önlemi alsa da kişisel verilerin güvenliğiyle ilgili özellikle kullanıcıların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü ülkemizdeki dolandırıcılığın yüzde 86 gibi büyük bir bölümü, sosyal mühendislik yöntemleriyle yani kullanıcıların duygularına hitap eden yöntemlerle yapılıyor. Dolayısıyla dolandırıcılığa karşı tedbir alma konusunda en büyük iş kullanıcılara düşüyor.



Siber güvenlik uzmanlarından 6 tavsiye

Mesaj ve e-postalardaki linkleri kontrol etmeden tıklamayın.



Koronavirüs ile ilgili sahte sitelere, kampanyalara ve reklamlara karşı dikkatli olun.



Koronavirüs salgınına yönelik bağışlarınızı devlet kurumlarına yapın.



Banka veya devlet kurumlarından yapıldığı iddia edilen aramalarda arayan numaranın doğruluğunu internetten teyit edin.



Şifrelerinizi, kişisel ve finansal bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.



İki adımlı doğrulama özelliğini destekleyen internet sitelerinden alışveriş yapmayı tercih edin.