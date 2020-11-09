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A.A.
Haber Giriş: 09.11.2020 - 11:18 | Son Güncelleme:

Virgin Hyperloop kapsülle yüksek hızlı sürüşü test etti

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Virgin Hyperloop kapsülle yüksek hızlı sürüşü test etti
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Amerikan ulaşım teknolojisi şirketi Virgin Hyperloop, ilk kez içinde yolcu bulunan kapsülle yüksek hızlı sürüş deneyi yaptı.

BBC'nin haberine göre, deneme sürüşü, Nevada çölünde hava boşluğu bulunan tüpün içinde yapıldı. 

Şirket çalışanı 2 kişiyi taşıyan kapsül, tüp içinde 500 metrelik mesafeyi 15 saniyede aldı ve saatte 172 kilometre hıza ulaştı. 

Fütürist ulaşım üzerine çalışan şirketler arasında ilk kez Virgin Hyperloop, yolculu sürüş deneyimini hayata geçirmiş oldu. 

Virgin Hyperloop, mevcut teknolojiyi geliştirerek kapsül içinde saatte 1000 kilometre hızla seyahati hedefliyor. 

Yolculardan şirketin müşteri deneyimi yöneticisi Sara Luchian, sürüşün "hem fiziksel hem de psikolojik açıdan eğlenceli" olduğunu söyledi. 

Teknoloji yetkilisi Josh Giegel, günlük kıyafetleri içinde deneyim ettikleri sürüşte her ikisinin de rahatsız olmadığını dile getirdi. 

Virgin Hyperloop'un eski yöneticilerinden Rob Lloyd, 2018 yılında BBC ile yaptığı söyleşide, yüksek hızlı seyahat ile Londra'da Gatwick ve Heathrow havaalanları arasındaki 72 kilometrelik mesafenin 4 dakikada alınacağını kaydetmişti. 

Japonya'da manyetik levitasyon treni, 2015'teki deneme sürüşünde Fuji Dağı yakınında saatte 601 kilometre hıza ulaşarak bu alanda bir rekor kırmıştı.

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