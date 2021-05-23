MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriVirgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı
GeriTeknoloji Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 23.05.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ABD'de Virgin Galactic şirketine ait uzay aracı ‘SpaceShipTwo’, ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı.

ABD merkezli uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, VSS Unity adlı aracıyla ikinci uzay uçuşunu da başarıyla tamamladı.

New Mexico’dan yola çıkan VMS Eve adlı taşıma gemisiyle 13 kilometre yükseklikten bırakılan VSS Unity, 89 kilometre yüksekliğe ulaştı. 

VSS Unity adlı uzay aracının uçuş denemesine C.J. Sturckow ve Dave Mackay pilotluk yaptı. Belirlenen yüksekliğe ulaşan VSS Unity, daha sonra süzülerek atmosfere giriş yaptı. 

Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı

BİLETLER 200-250 BİN DOLARA SATILIYOR

Virgin Galactic, 6 kişilik bir yörünge altı aracı olarak tasarlanan VSS Unity'yi uzay turizmi seferlerinde kullanmayı hedefliyor.

Şirketin 200 bin ila 250 bin dolar (1 milyon 683 bin ila 2 milyon 104 bin TL) arasında satılan biletler için 600 rezervasyon aldığı bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi