Viktor Counter (Ct) - Viktor Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Viktor makine elçi, Bu karakter yeni teknoloji çağının bir müjdecisi olmaktadır. Viktor hayatını insanlığın da ilerlemesine adamıştır. Bu karakter bu sebepten dolayı da çok sevilmektedir.

Viktor Counter (CT) Karakteri Nasıldır?

Zaun halkını çok yeni bir anlayış seviyesine çıkarmayı isteyen bir idealist karakter olarak, teknolojinin de görkemli bir evrimini benimseyip insanlığın tam potansiyelini gerçekleştirilebileceğine inanmaktadır. Çelik ve de bilim tarafından güçlendirilmiş olan bir gövde ile birlikte Viktor parlak geleceğin peşinde oldukça gayretlidir.

Viktor Counter (CT) Yetenekleri Nelerdir?

Güç Aktarımı

Viktor, burada büyü hasarları vermekte olan, bir kalkan kazandıran ve de bir sonraki temel saldırısını da güçlendiren bir takım düşman birimine saldırır. Ayrıca yeteneğini kullandıktan sonrasında güç aktarımının kalkanı da yaklaşık olarak % 60 artar ve de Viktor bonus harekette bir hız kazanır.

Evrimin ihtişamı

Viktor burada yeteneklerini artırmak amacı ile mağazada toplamda üç kez yükseltilen Prototip Sihir Çekirdeği ile birlikte oyuna başlar.

Kaos Fırtınası

Viktor, bir büyü hasarı veren ve de düşmanlarının odaklanmasını önleyen zeminde kaos burgacı yaratmaktadır. Burgaç daha sonrasında da periyodik olarak yakınlardaki tüm düşmanlara bir büyü hasarı vermektedir. Viktor burgacı da yeniden yönlendirebilir. Buna ek olarak kaos fırtınası çok hızlı hareket eder.

Çekim Alanı

Viktor burada kurduğu cihaz ile birlikte kendi yarıçapındaki düşmanlarını yavaşlatan bir kütlesel çekim alanı oluşturmaktadır. Cihazın içinde de uzun süre kalmış düşmanları sersemletir. Ayrıca çekim alanı tarafından da sersemlemiş olan düşmanlar merkezlere sürüklenir.

Ölüm Işını

Viktor burada robotik kolunu bir zemini çizgi şeklinde kesen ve yolunda olan tüm düşmanlara zarar vermekte olan kaos ışını ateşlemek için kullanır.

Viktor Counter (CT) Karşı İyi Olan Rakipler

Brad, zed, talon, leblanc, ziggs ve de syndra olmaktadır.

Viktor Counter (CT) Karşı Kötü Olan Rakipler

Yasuo, swain, rumble, katarina, ahri ve de karthus olmaktadır.