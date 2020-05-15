Videolara alt yazı nasıl eklenir? Ücretsiz en iyi alt yazı ekleme programı önerisi

Videolara alt yazı eklemek için kullanabileceğiniz bu programlar herhangi bir virüs veya başka bir kötü yazılım içermemektedir.

Videolara Alt Yazı Nasıl Eklenir?

Bilgisayar üzerinden videolarınızın altına ekleyebileceğiniz alt yazı programları yer almaktadır. Videolara alt yazı ekleyebilmek için bu programlara ihtiyacınız vardır. Ücretli programların olduğu gibi bu işi ücretsiz yapan video düzenleme programları da yer almaktadır.

Ücretsiz En İyi Alt Yazı Ekleme Programı Önerisi

1) Jubler

Jubler programı oldukça hızlı ve kullanışlı bir alt yazı ekleme programıdır. Tamamen ücretsiz olan bu program aynı zamanda açık kaynak kodlu bir programdır. Var olan alt yazıları da yine bu program üzerinde düzenleyebiliyorsunuz. Dilerseniz de yeni alt yazı videoya bu program üzerinden eklemek mümkün. Jubler optimizasyon algoritması ile birlikte kullanıcılar ile buluşur. Altyazıları kaydedebilir ve dilediğiniz şekilde render yapabilirsiniz. Kaliteli render seçenekleri yine jubler programında mevcuttur.

2) Movie Subtitler

Tamamen ücretsiz olan bu program mevcut alt yazınızı eklemeye yarayan bir programdır. Yabancı filmlerde ki Türkçe alt yazı desteği olan alt yazı dosyasını bu program üzerine ekleyebilirsiniz. Böylece herhangi bir senkronizasyon ayarı yapmadan aynı anda program tarafından otomatik şekilde eklenir. Movie substitler oldukça kullanışlı bir programdır. Program bütün alt yazı formatlarını da desteklemektedir. Her türlü alt yazılı dosyaları programa ekleme yapabilirsiniz.

3) Subly

Bir diğer videolara alt yazı ekleme programlarından olan Subly programı videolara alt yazıları kolayca eklemenizi sağlıyor. Subly programı Türkçe dil desteği de kullanıcılara sunulmuş durumda. Optimizasyonu program kendi otomatik olarak yaptığından dolayı herhangi bir ekstra ayar gerekmiyor.

4) Windows Movie Maker

Windows movie maker programı da ücretsiz alternatif olan video alt yazı ekleme programıdır. Windows movie maker Windows işletim sistemlerinde otomatik olarak yüklenmektedir. Videolara bu şekilde alt yazı ekleyebilirsiniz. Videonuzu program üzerine sürükleyerek alt yazı ekleme işlemini tamamlayabilirsiniz. Yazı tipini de yine program üzerinden seçerek render işlemini tamamlamanız mümkün.

5) Subcreator

Subcreator programı adından da anlaşıldığı gibi alt yazı yaratma programıdır. Program tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodludur. Belirli periyotlar eşliğinde güncellenen program hızlı bir şekilde alt yazı eklemenizi sağlamaktadır. Oldukça kaliteli bir program olan subcreator programı her bilgisayarlarda olması gereken programlar arasındadır. Subcreator programı bilgisayar hafızasında fazla yer kaplamamaktadır.