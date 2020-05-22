Video takip sisteminin sektör büyüklüğü 75 milyar dolara ulaşacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tüm dünyada etkisini artırırken, virüsün yayılımını durdurmak için önlemler de peşi sıra geliyor. Gelen önlemler arasında en dikkati çeken uygulamalardan birisi de video takip uygulamaları. Termal kameralar ile yapılan video takip uygulamalarında vücut ısısı yüksek olan kişiler tespit edilmeye çalışılıyor.

Takip sistemleri koronavirüs ile gündemin ilk sıralarına otursa da bir çok ülke uzun zamandır takip sistemlerine yatırım yapıyor. Çin'de bu yıl içinde tüm ülkeyi kapsaması beklenen Sosyal Kredi Sistemi ile Çinli vatandaşlar, yüz tanıma, sosyal medya kullanımı ve yapay zeka teknolojileriyle puanlanacak. Son dünya gündemini meşgul eden bu sistemin daha da işlevsel hale gelmesini amaçlayan Çin hükümeti, ülkede bulunan yapay zeka destekli ve kişileri yüzlerinden tanıyan kameraların sayılarını artırmayı düşünüyor.

2025'te 75 milyar dolar olması beklenen dev sektör

Yüz tanıma sistemleri ile güçlendirilen video takip sistemleri pek çok devletin de dikkatini çekmiş durumda. Dev şirketler yüz tanıma ve video takip sistemlerine çok büyük yatırımlar yaparken MarketsandMarkets'in raporuna göre, 2020 45.5 milyar dolar olan video takip sistemi sektörünün büyüklüğü 2025 yılına gelindiğinde ise 74,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Nikkei Asian Review sitesinde yer alan habere göre ise Çinli şirketler kendi ülkelerindeki yatırımlarının yanı sıra başka ülkelerde bu sistemleri kuruyor. Habere göre, Çinli şirketler yapay zeka destekli video gözetleme sistemlerini aralarında İran ve Myanmar'ın da bulunduğu 60'tan fazla ülkeye ihraç etti.

Amerika merkezli teknoloji haberleri sitesi The Verge'ün haberine göre ise 2021 yılına kadar dünya genelinde bir milyar video gözetim sistemine sahip kameranın işleme alınması planlanıyor. Habere göre takip sistemi yaygınlığında dünyada ilk sırada yer alan Çin'in kamera sayısının 2021 yılına kadar 560 milyona yükselmesi beklenirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu rakamın 85 milyon civarında olacağı tahmin ediliyor. Haberde yer alan IHS Markit'in araştırmasına göre 2018 verileri dikkate alındığında Çin'de kamera başına 4,1 kişi düşerken, ABD'de kamera başına 4,6 kişi düşüyor. Tayvan kamera başına 5,5, Birleşik Krallık ve İrlanda 6,5 ve Singapur ise 7,1 ile video takip sistemini en çok kullanan ülkeler olarak sıralanıyor.

Video takibi en sistemli kullanan ülke: Çin

Bu yıl içerisinde tamamen "Sosyal Kredi Sistemi"ne geçmesi beklene Çin, bu sistemin bir parçası olarak video takip sistemlerine de çok önem veriyor. Çin'de vatandaşlara günlük hayattaki davranışları üzerinden verilecek puanlardan oluşan sistemde video takip sistemi aracılığıyla vatandaşların kurallara aykırı hareketleri gözlemlenecek. Ülkenin farklı bölgelerinde kısmen uygulanmaya başlanan projede, geçen yılın mayıs ayına kadar çeşitli kategorilerde kara listeye giren 11 milyon 140 bin kişiye uçağa binmekten, 4 milyon 250 bin kişiye ise yüksek hızlı trene binmekten men cezası verildi. Ayrıca Çin hükümetinin Müslümanların yoğunlukta yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde video takip sistemi aracılığıyla bu sistemi kullanması da tartışılmaya devam ediyor.