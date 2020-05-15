Video nasıl kırpılır? Ücretsiz en iyi video kırpma programı önerisi

Birçok değişik formata bağlı olarak güvenli şekilde videoların farklı kısımlarını kesmek için, özel programlar bulunmaktadır. Böylece uzun olan videoların içerisinden kırpma yapabilir; kesme ile beraber o parçayı alarak bir başka parça ile bir araya getirebilirsiniz. Oldukça kolay şekilde kırkma imkanı sağlayan ücretsiz birçok farklı program bulunmaktadır.

Video Nasıl Kırpılır?

Video kırpmak günümüz teknolojisi ile beraber oldukça kolay hale geldi. Bunu gerçekleştirmek adına ise yapılması gereken, ücretsiz olarak bilgisayara kurulabilecek özel video kesme programlarını değerlendirmektir. Daha sonra programa giriş yapmak suretiyle dosya üzerinden gerekli videoyu seçebilir; üzerinde yapılan oynama ile beraber kesme işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Birçok değişik özelliğe sahip farklı ve ücretsiz olarak kullanılabilecek video kesme programları olduğunu söylemek mümkün.

Ücretsiz En İyi Video Kırpma Programı Önerisi

Piyasa içerisinde güvenle ve kolayca değerlendirebileceğiniz pek çok video kırpma programı bulunmaktadır. Ücretsiz olarak hizmet veren bu programlar, videolarınızı harika bir noktaya ulaştırmaktadır. Böylece gereksiz kısımları atmak suretiyle diğer videolar ile bir araya getirerek etkileyici bir montaj da oluşturabilirsiniz.

Easeus Video Editor

Profesyonel düzeye yakın bir kesme işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız bu programı kullanabilirsiniz. Yeni başlayanlar ile beraber profesyonel montaj gerçekleştiren kişiler adına etkili bir kullanım imkanı tanıyor. Pek çok önemli formatı desteklemekte ve farklı cihazlarda kullanım imkanı tanımaktadır.

Free Video Cutter

Birtakım temel özelliklere sahip olan free video cutter ücretsiz olarak kullanılabilecek programlardan biridir. Birkaç tıklama ile beraber kolayca kendi çektiğiniz videoları ya da klipleri kesme şansını elde edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken başlangıç ve bitiş noktasını işaretlemek suretiyle kesim gerçekleştirmektir.

Free Video Cutter Expert

Oldukça hassas bir yapısı bulunduğundan dolayı milisaniye ile kesim yapabilir ve videonun tam da istediğiniz kısmını çekip alabilirsiniz. Bu program içerisinde video kesme kısmında durdurabilir ya da devam edebilirsiniz. Çok farklı formatı destekleyen program amatör ve profesyonel olarak ortak şekilde kullanım imkanı tanıyor.

Free Video Cutter Joiner

Özellikle uzun video ve farklı dosyaları keserek belli noktalarını çekip almanız mümkün. Değişik formatlardaki videoları kesmek suretiyle kaydedebilir; farklı yerlerde kullanım amaçlı değerlendirebilirsiniz.

Chick Video Cutter

Bu program sayesinde videoları kesmek ile beraber ayrıca video dosyalarını bölümler haline getirebilirsiniz. Video içerisindeki istenmeyen sahneleri rahatlıkla kesip alabilme olanağı tanımaktadır. Birçok değişik format üzerinden güvenli şekilde videoları İstediğiniz şekilde kırparak amacınıza uygun değerlendirebilirsiniz.

Bütün programlar arasından tercih yapılacak ücretsiz reklam ya da klip ile beraber kendi videolarınızın değişik kısımlarını kesebilirsiniz.