Video nasıl düzenlenir? Ücretsiz en iyi video düzenleme (edit) programı önerisi

Video düzenleme işlemi ile videolara ses ekleyebilir mevcut sesi çıkarabilir veya başka bir ses ekleyebilirsiniz.

Video Nasıl Düzenlenir?

Video düzenleyebilmek için bir video düzenleme programına ihtiyacınız vardır. Piyasada pek çok ücretsiz bir şekilde sunulan video düzenleme programları yer almaktadır. Bu programları kullanarak hızlı bir şekilde video düzenleyebilirsiniz. Üstelik bu videolar tamamen güvenilir programlardan oluşmaktadır. Herhangi bir virüs içermemektedir.

Ücretsiz En İyi Video Düzenleme (Edit) Programı Önerisi

1) VSDC Video Editor

Ücretsiz olarak sunulan video editor oldukça iyi bir video düzenleme programıdır. VSDC video editor programı efektli bir şekilde ses eklemenizi, videoları kesmenizi veya video aralarına başka video eklemenizi sağlar. Bütün bu işlemleri profesyonel bir şekilde yaptıktan sonra istenilen formatta render yine VSDC video editor programında mevcut.

2) Blender

Tamamen açık kaynak kodlu bir şekilde kullanıcıya sunulan Blender en iyi video düzenleme programlarından biridir. Üstelik program tamamen ücretsizdir. Blender genişmiş render özellliği bulunan bir programdır. Ara yüzü ve tasarımı oldukça sade olan Blender programı ile video düzenleme ihtiyacınızı karşılayacak cinsten.

3) Lightworks

Lightworks programı bir diğer ücretsiz olan video düzenleme programıdır. Lightworks programı kullanışlı bir arayüze sahiptir. Dolayısıyla bu programı eğer video düzenleme işine yeni başladıysanız kullanabilirsiniz. Tamamen ücretsz olan lightworks programı belirli periyotlar eşliğinde güncellenmektedir. Lightworks programında katman efektleri yer almaktadır. Buda düzenleyeceğiniz videonun profesyonel efektlere sahip olmasını sağlamaktadır.

4) HitFilm Express

Hitfilm express siyah tasarıma sahip ücretsiz bir video düzenleme programıdır. HitFilm express ile birlikte gelişmiş bir zaman çizelgesi özelliği vardır. İstediğiniz uzunluktaki videoları program arayüzünde düzenleyebilirsiniz. Üstelik tüm video formatlarını desteklemektedir. İstediğiniz şekilde render yaparak youtube veya farklı platformlar üzerine de render yapabilirsiniz.

5) DaVinci Resolve

Ücretsiz bir oldukça kullanışlı video düzenleme programlar arasında yer alan DaVinci resolve programı proje için kullanılan edit programlar arasındadır. Oldukça profesyonel video düzenleyebileceksiniz. DaVinci resolve programı geliştiricinin internet sitesinde ki yer alan formu doldurarak ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

6) Videopad

Birden fazla videoları aynı şekilde düzenleyebileceğiniz programlar arasında yer alan videopad oldukça kullanışlı bir programdır. Videopad programı ile birlikte aynı şekilde birden fazla sesi de video içerisine aktararak kapsamlı bir edit deneyimi yaşayabilirsiniz. Kullanımı oldukça basit olan videopad programı içerisinde programın kullanımına dair video düzenleme dersleri yer almaktadır. Eğer video düzenlemeye yeni başlıyorsanız bu programı indirerek öğrenebilirsiniz.