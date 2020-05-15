Video nasıl birleştirilir? Ücretsiz en iyi video birleştirme programı önerisi

Video birleştirme işlemi ancak bir program ile yapılır. Video birleştirmek için kullanabileceğiniz ücretsiz program önerileri vardır.

Video Nasıl Birleştirilir?

Ücretsiz olarak sunulmuş olan programların arayüzüne video formatlarını atarak birden fazla videoyu aynı anda tek bir video üzerinde toplayarak birleştirme işlemi yapabilirsiniz. Video birleştirme işlemi oldukça basit bir işlemdir. Her türlü video formatını bu programlar üzerinden birleştirebilirsiniz. Ayrıca oluşturmuş olduğunuz videoları tekrardan da kırpma şansına sahipsiniz. Video birleştirme işlemi bittikten sonra son olarak render işlemi yaparak video birleştirme işlemini tamamlayabilirsiniz.



Ücretsiz En İyi Video Birleştirme Programı Önerisi

1) Windows Movie Maker

Windows Movie Maker Windows işletim sistemlerinde otomatik olarak yüklenen video birleştirme işlemi yapan programlardan biridir. Windows movie maker işletim sistemleri ile geldiği gibi kullanması tamamen ücretsiz olan bir programdır. Hal böyle olunca Windows movie maker video birleştirme işlemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Windows movie maker video birleştirme programları deyince akla ilk gelen basit ara yüze sahip bir programdır.

2) Avidemux

Avidemux ücretsiz olan bir diğer video birleştirme işlemini sağlayan programdır. Video birleştirme için dosyayı bu program üzerine sürüklemeniz yeterlidir. Daha sonra altta çıkan önergeler ile birlikte video birleştirme işlemi yapabilirsiniz. Her video formatını destekleyen bir program olan Avidemux programı oldukça kullanışlı olan bir programdır. Program tek tıklama ile birlikte video birleştirmeyi sağlayan bir programdır.

3) VirtualDub

Video birleştirme ve video bölme için özel olarak üretilmiş olan virtual programı her türlü videoyu birleştirebileceğiniz bir ücretsiz programdır. Virtualdub özellikle bu işlem için en çok tercih edilen program oluyor. Çünkü program oldukça hızlı çalışmaktadır. Hal böyle olunca içerik üreticileri dahil bu programı tercih ediyor. Program belirli periyotlar eşliğinde güncellenerek kullanıcılara ücretsiz bir şekilde sunulmaya devam ediyor.

4) VSDC Free Video Editor

Ücretsiz olan bir diğer program adından da anlaşıldığı gibi vsdc free video editor programıdır. Program oldukça yalın bir arayüze sahiptir. Karmaşık olmayan temasından dolayı video birleştirme işlemini yeni öğrenen kişilerin ilk tercih ettiği programlardan biri oluyor. Program her türlü video formatını da aynı anda desteklemektedir. Video birleştirme özelliği olduğu gibi video kırpma özelliği de yine bu program ara yüzünde yer almaktadır. Kullanımı oldukça kolay olan bu programı ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.