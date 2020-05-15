Video montajı nasıl yapılır? Ücretsiz en iyi video montaj programı önerisi

Amatör ya da profesyonel şekilde kurgulama yapabilmek için artık ücretsiz pek çok farklı video montaj programı bulunmaktadır. Hiç bilmeyenler dahi kolayca kullanabilecekleri farklı programlar sayesinde, tam da istedikleri profesyonel video montajları gerçekleştirebilmektedir.

Video Montajı Nasıl Yapılır?

Başta youtuberlar olmak üzere birçok farklı sosyal medya platformunda, fenomen kişiler tarafından iyi kurgulanmış videolar ile karşılaşmak mümkün. En merak edilenlerden biri ise bu videoların nasıl montajlanıp kurgu haline getirildiğidir. Değerlendirmek istenilen bir video montaj programı bilgisayara indirilmek suretiyle kolayca bu işlem yapılabilmektedir. Hazırlanan video programını yüklemek suretiyle, farklı özellikler kullanılarak, efekt de eklemek suretiyle parça halinde video ele alınmakta ve bütün haline getirilmektedir.

Ücretsiz En İyi Video Montaj Programı Önerisi

Piyasa üzerinden ücretsiz olarak değerlendirilebilecek pek çok farklı video montaj programı bulunmaktadır. Üstelik en iyi video montaj programları arasından tercih yapabilir ve rahat şekilde kullanım elde edebilirsiniz. Aşağıda özel olarak listelenmiş seçeneklerin her biri güncel olarak ücretsiz değerlendirilecek video montaj programlarıdır.

Lightworks

Hem amatör şekilde hem de profesyonel olarak videoları montaj haline getirebilecek oldukça etkili bir programdır. Özellikle birçok farklı Hollywood efekti ile beraber kullanışlı bir yapı sunarak harika videolar hazırlama imkanı sağlıyor. Ücretsiz şekilde değerlendirilebilir.

Videopad Video Editor

Bireysel açıdan çektiğiniz videoları ister amatör ister profesyonel şekilde arzu ettiğiniz noktaya getirebilirsiniz. Kolay şekilde montaj ile beraber pek çok farklı sosyal medya hesabında ya da site üzerinde paylaşım imkanı tanımaktadır.

VSDC Free Video Editor

Diğer montaj programlarına göre vsdc free video Editor çok daha kullanışlı bir yapıya sahiptir. Özellikle efekt oluşturma ayrıcalıklarının biraz daha geniş olduğunu söylemek mümkün. Ücretsiz olarak değerlendirilebilir.

Davinci Resolve

Çevrimiçi ya da çevrimdışı kurgulama işlemeli güvenli şekilde ve kolayca gerçekleştirme imkanı Da Vinci resolve ile ele alınabilir. Aynı zamanda ses için post prodüksiyon ve renk düzeltme ile beraber görsel efekt geniş bir yelpazede sunuluyor.

Virtualdub

Videoları hem kesmeyen de düzeltme noktasında en çok kullanılan ücretsiz montaj programları arasında virtualdub gelmektedir. Üstelik montaj ile beraber videolar istenilen formata dönüştürülebilmektedir.

Windows Movie Maker

Piyasa üzerinden ücretsiz olarak elde edebileceğiniz en iyi programlar arasında Windows Movie Maker geliyor. Oldukça etkin düzenleme ve montajlama programıdır. Özellikle bu konuda pek tecrübesi olmayanlar için en ideal program olarak öne çıkıyor. Ücretsiz bir program olmasına rağmen gerçekten oldukça kalitelidir. Bu programlardan herhangi birini güvenli şekilde değerlendirebilirsiniz.