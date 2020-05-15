Video kesme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz en iyi video kesme programı önerisi

Akıllı telefonların ortaya çıkması ile video çekme işlemleri de çok fazla gelişmiştir. Video çekme işlemlerinin yanı sıra video kesme işlemleri de çok sık uygulanmaktadır. Video kesme işlemleri için birçok uygulama ve program vardır.

Video kesme İşlemi Nasıl Yapılır?

Video kesme işlemleri oldukça kolaydır. Video kesmek için kullanılan programlarının başında Power Point gelmektedir. Power Point üzerinde video araçları bölümü bulunmaktadır. Burada video biçim ve kayıttan yürütme olarak iki sekme bulunur. Kayıttan yürütme sekmesine tıklanarak videoyu kırp sekmesi seçilmelidir. Videonun nereden kırpılacağını belirtmek için yürüt düğmesine basılır. Kesilmesi istenen noktaya gelindiği zaman duraklat düğmesine basılır. Videoyu kırp iletişim kutusunda şu seçeneklerden birisi seçilmelidir:

- Klibin başlangıcının kırpılması için başlangıç noktası tıklanmalıdır. İki başlı ok videodaki yeni başlangıç noktasına sürüklenmesi gerekir.

- Klibin sonunu kırpmak için ise bitiş noktasına tıklanmalıdır. İki başlı ok ile yeni bir bitiş noktası seçilmelidir.

Ücretsiz En İyi Video Kesme Programı Önerisi

Profesyonel yazılımlara ihtiyaç duyulmadan da video kesme işlemleri de yapılabilir. Bunun için birçok ücretsiz video kesme programı bulunmaktadır. Bu programların kullanımı da oldukça basittir. Kolaylıkla bu programlar yardımı ile video kesme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ücretsiz en iyi video kesme programları şunlardır:

EaseUS Video Editor

Bu program profesyonel seviyeye çok yakın bir programdır. Buradan ücretsiz bir şekilde video kesme veya düzenleme işlemleri yapılabilir. Hem profesyonel, hem de yeni başlayanlar için uygun bir programdır. EaseUS Video Editör önemli olan video formatlarını destekler. Video kırpmak, bölmek, düzenlemek gibi işlemler buradan kolaylıkla yapılabilir.

Easy Video Splitter

Bu program sayesinden 7 gün ücretsiz bir şekilde uzun olan videolar kısaltılabilir. Zaman sınırı, boyutu ve bölüm sayısı ayarlanarak başlangıç ve bitiş noktaları seçilebilir. Böylelikle videolarda kesmek veya kırpmak işlemleri Easy Video Splitter sayesinde uygulanabilir.

Free Video Cutter

Bu program da video kesme işlemleri tamamen ücretsizdir. Birçok farklı video formatlarındaki videolar kolaylıkla seçilerek kesilebilir. Burada da yapılması gereken tek şey videonun başlangıç ve bitiş noktasının kullanıcı tarafından seçilmesidir.

Free Video Cutter Expert

Bu yazılım ile videolar mili saniye mükemmelliği ile bölümlere ayrılabilir. Video kesme işleminde kesme işlemi durdurulabilir. Devam ettirilmesi istenirse devam ettirilebilir. Böylece bir video dosyası içerisinden küçük videolar çıkarılabilir. Veya istenmeyen fragman, ticari reklamlar Free Video Cutter Expert sayesinde kaldırılabilir. Ayrıca bu program video oynatıcısı sayesinde videoların ön izlemesini de kullanıcılara göstermektedir. Bu ücretsiz kesme programı birçok formatı desteklemektedir.