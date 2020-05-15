Video hızlandırma işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz en iyi video hızlandırma programı önerisi

Çağın getirdiği teknolojik unsurlar ile beraber artık özellikle sosyal medya üzerinden çok fazla paylaşım gerçekleşiyor. Bu paylaşımlar için hazırlanan videolarda oynamalar gerçekleştiriliyor ya da bazı özel efektler ekleniyor. Bu özel efektlerin içerisinde video hızlandırma ya da yavaşlama söz konusudur. Videonun daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için hızlandırma ve yavaşlama özellikle çok fazla tercih ediliyor.

Video Hızlandırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Hazır videolara ya da özel olarak hazırlanmış videolar için yavaşlatma veya hızlandırma konusunda programlar bulunur. Bu programlar sadece hızlandırma ve yavaşlatma değil aynı zamanda birçok değişik özel efekt sunmaktadır.

Programlar içerisine atılan videoların farklı bölümleri seçilmek suretiyle, işaretleme gerçekleştirerek videonun değişik kısımları yavaşlatılmakta ya da hızlandırılmaktadır. Böylece özellikle yavaşlama ile beraber videonun önemli noktalarında izleyicinin dikkatini daha fazla çekme imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca özel anları bu şekilde çok daha etkileyici ve güzel bir görüntü oluşturur.

Ücretsiz En İyi Video Hızlandırma Programı Önerisi

Piyasada profesyonel bir anlayışla kullanılabilecek belli başlı bazı ücretsiz en iyi video hızlandırma programları bulunmaktadır. Özellikle bazı kısımların hızlı şekilde geçmesi ve detay olarak görülebilmesi noktasında, hızlandırma imkanı sağlayacak programlar öne çıkıyor.

Filmora Video Editör Hızlandırma Programı

Filmora video Editor 2017 yılından günümüze kadar en popüler video düzenleme araçlarından biri haline gelmiş durumda. Kullanıcıların videolarını hızlandırma yavaşlatma konusunda etkin bir çözüm sunmaktadır. Ayrıca bindirmeler, geçişler, filtreler gibi sayısız efekt de bulunmaktadır.

Kinemaster Video Hızlandırma Programı

Özellikle profesyonel düzenleyici olarak mobil uygulamalarda kinemaster video hızlandırma programını kullanabilirsiniz. Çok parçalı düzenleme uygulaması ile beraber kolayca işlem yapma şansı tanımaktadır. Böylece videonun değişik noktalarında hızlandırmaya da yavaşlama efekti uygulanabilir.

Magisto Video Hızlandırma Programı

Oldukça kolay bir ara yüz ile beraber en fazla 15 saniye içerisinde video hızlandırma ya da yavaşlama etkisi gerçekleştirmek mümkün. Aynı zamanda birçok değişik görsel efekt de bulunan program, mobil uygulamalar için kullanım potansiyeli sağlamaktadır.

Free Video Hızlandırma Programı

Klipleri organize etme ya da videoya müzik ekleme ile beraber kesme gibi işlemler bu program üzerinden yapılabilmektedir. Özellikle bu işlemleri gerçekleştirirken aynı zamanda videonun farklı bölümleri hızlandırılabilir. Kolayca kesme işlemi gerçekleştirerek hızlandırılmak istenen kısım farklı ayarlar üzerinden ele alınabilir.

Bu gibi değişik programları kullanmak suretiyle kendi videonuzu ya da hazır videoların farklı bölümlerini hızlandırabilirsiniz. Özellikle hız ayarı sayesinde gerçekleştirmek istediğiniz hızı da bu şekilde belirlemeniz mümkün. Dilediğinizi tercih edebilir ve masaüstü versiyon ya da mobil uygulamalı şekilde kullanabilirsiniz.