Video boyutu küçültme işlemi nasıl yapılır?

Gelişen teknoloji ile her geçen gün kaydettiğimiz videoların çözünürlük ve kalitelerinde muazzam bir artış yaşanmaktadır. Öyle ki 140p video çekim teknolojisinden 16k video kalitesine kadar ilerleme yaşadık. Ancak video kalitesinin artması depolama alanının yetmemesi gibi bir sıkıntıyı da yanında getirdi. Bu sıkıntıyı aşmak için depolama alanını artırmak her kullanıcı için uygun bir çözüm olmuyor. Ancak videoların boyutlarını küçülterek bu sıkıntıdan kurtulmak mümkündür. Hem çevrim içi hem de çevrim dışı ücretsiz programlar ile videoların boyutu yarıya bazen çeyreğine kadar düşürülebilir.

Video Boyutu Küçültme İşlemi Nasıl Yapılır?

Bu işlem programsız şekilde, çevrim içi sitelerden veya program yükleyerek/kullanarak olmak üzere iki şekilde yapılabilir. onlineconverter.com sitesinden online olarak bu işlemi yapabilirsiniz ancak sadece 200 MB boyutuna kadar olan videoları desteklemektedir. Upload hızı yüksek olmayan kullanıcılar için ise yükleme hızı uzun sürecektir.

OnlineConverter Sitesinden Video Boyutu Küçültmek

Sitenin ana sayfasına girildiğinde ikinci başlık olan Video Converter ile video boyutu küçültülebilir. 200 MB'ın üstünde olmayan her video bu araç ile küçültülebilir. Bu başlık altında üçüncü sırada olan Tools seçeneği Compress Video olarak seçilirse boyutu küçültülen video kalite kaybına uğramayacaktır veya uğradığı kalite kaybı gözle fark edilmeyecektir.

Compress Video seçildikten sonra "Go" yazan butona tıklanır ve açılan sayfadan "Source: Upload File" olarak seçildikten sonra "Dosya Seç" butonuna tıklanır. Dönüştürmek istenilen dosya seçilir. Video seçildikten sonra "Source Video Size" kısmında seçtiğiniz videonun boyutu; "Desired Video Size" kısmında ise dönüşünde muhtemelen boyutunun kaç olacağı yazmaktadır.

"Desired Video Size" kısmı elle değiştirilebilir fakat değiştirilmesi durumunda site hata verebilir. Bu yüzden Olduğu gibi bırakılması daha uygun olacaktır. Video convert edildikten sonra indirerek kullanılabilir.

Simple Video Compressor Programı İle Video Boyutu Küçültmek

Windows işletim sistemi kullanan kullanıcılar için oluşturulmuş bu ücretsiz program çevrim dışı video boyutu küçültmek için kullanılabilir. Programı yükleyip açtıktan sonra "Add-Video" ile boyutu küçültülecek video seçilir, hatta birden fazla video da seçilebilir. Ardından programda videonun altında bulunan bölümden "Compression Mode" ve gerekliyse "Video Size" ile kullanıcı kendine uygun seçenekleri seçer.

Compression Mode 1'den 12'ye doğru sıralandığında en fazla video boyutu küçültmeden en az küçültmeye doğru olarak düşünülebilir. 1'e ne kadar yakın olursa video boyutu o kadar küçülür, kalitesi o kadar düşer, boyut düşürme işlemi o kadar uzun sürer.

Video Size kısmından ise videonun sıkıştırma işleminden sonra orijinal boyutunun yüzde kaçı kadar yer kaplamasını istiyorsak o oranı seçebiliriz. Ancak genel bir kullanıcı için bu ayarın seçilmemesi, Compression Mode ayarının ise program açıldığında varsayılan olarak açılan ayarda bırakılması tavsiye edilir. Eğer yeterli sonuç alınmazsa bu ayarlar değiştirilmelidir.