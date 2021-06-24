Viber indir - Viber nasıl indirilir? Mesajlaşma ve görüntülü konuşma için ücretsiz Viber uygulaması

Viber, kişilerin çoklu veya tekli ortamlarda birbirleriyle sesli veya görüntülü konuşmasına yardımcı olan bir uygulamadır.

Viber Nedir Ve Ne İşe Yarar?

İnternet günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Kişiler genellikle tüm görüşmeleri internet üzerinden gerçekleştiriyor. Özellikle Viber uygulaması kişilere internet üzerinden kolayca görüntülü ve sesli sohbet etme imkanı sağlıyor. Telefon kullanıcıları telefonlarına Viber uygulamasını yükleyerek, birbirlerine anlık olarak mesaj gönderimi yapabiliyor veya sesli olarak görüşebiliyor.

Hem sesli, hem de görüntülü özellikler sunarak, telefon sahiplerinin istediği herkesle telefon üzerinden kolayca erişim sağlamasına yardımcı oluyor. Viber aynı zamanda kişilerin birbirlerine farklı dosyalar göndermesine de izin veriyor. Hem konuşma hem de dosya paylaşımı hizmeti sağlayarak, telefon sahiplerinin daha iyi olarak iletişim kurmasına yardımcı oluyor.

Viber Nasıl İndirilir?

Viber uygulamasıyla internetten görüşme yapmak isteyen telefon kullanıcıları, telefonlara kolayca indirilebilmenin yollarını arıyor. Viber tüm mağazalarda yer alan uygulamalardan biridir. Uygulama mağazalarında Viber adıyla arama yapılarak, Viber uygulamasına ulaşılabilir ve ücretsiz olarak telefonlara indirilebilir. Telefonlara Viber indirilmesiyle, otomatik olarak telefonların hafızasına Viber dosyaları yüklenebilir ve çalıştırılabilir.

Viber İOS App Store İndirme Linki

İOS telefonlarına sahip olan bireyler, telefonlarına Viber yükleyerek arkadaşlarıyla görüntülü veya sesli görüşmeler yapmak istiyor. iOS telefonlarına https://apps.apple.com/tr/app/viber-messenger-sohbet-arama/id382617920?l=tr linki kullanılarak Viber uygulaması indirilebiliyor. iOS telefonları için geçerli olan link üzerinden Viber uygulamasına ulaşılabiliyor. iOS telefon sahipleri linkten yardım alarak telefonlarına kısa süre içinde Viber uygulamasını indirerek yükleyebilir.

VİBER İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Viber Android Google Play İndirme Linki

Viber uygulaması Android telefonlarına sahip olan kullanıcıların da dikkatini çekiyor. Androird telefonlarına Viber yüklemek isteyen tüm telefon sahipleri, detaylı araştırma yaparak doğru dosyaları indirmek istiyor. Telefonları Androird olanlar, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viber.voip&hl=tr&gl=US linkine çift tıklayarak istediği Viber uygulamasını ulaşabilir ve kolayca telefonlarına kurabilir. Oldukça kolay olan yöntemlerle, Viber uygulaması Android telefonlarına yüklenebiliyor.

VİBER ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Viber Nasıl Yüklenir?

Viber uygulamasını yükleyen kişiler, Viber uygulamasının tam olarak yüklenip yüklenmediğini merak edebiliyor. Viber uygulamasını yükleme işlemleri telefonların mağaza bölümünden gerçekleştiriliyor. Telefonlara mağazalardan indirilen Viber uygulamasını ayrı olarak yüklemeye gerek yoktur. Mağazalardan indirildiğinde, Viber uygulaması otomatik olarak hem Android hem de iOS telefonlarına yükleniyor.

Viber Nasıl Kullanılır?

Viber uygulamasının içeriği kullanma açısından oldukça kolaydır. Kişiler eklemiş olduğu kişilerin online olup olmadığını anlayabiliyor. Kişiler ekledikleri kişilerin üstüne tıklayarak mesaj atabilir veya sesli görüşme isteği atabilir. Hem sesli hem de görüntülü konuşma isteği gönderilmesi durumunda, karşı tarafın kabul etmesi gerekir. Karşı tarafın da isteği kabul etmesiyle birlikte sesli veya görüntülü görüşme anlık olarak başlar.

Viber'in Özellikleri Neler? Viber İncelemesi

Viber kullanıcılara görüntülü, sesli veya mesajlaşma özelliklerini sunuyor. Viber uygulaması bireylerin birbiri arasında dosya paylaşımı yapmasına da imkan sağlıyor. Tüm Viber yükleyen bireyler birbirleriyle aktif ve kesintisiz olarak görüşme sağlayabiliyor. Viber sürekli olarak kendini güncelleyerek, kişilerin daha kesintisiz görüşme sağlamasına ve önemli dosyaların gönderilmesine yardımcı oluyor.

Viber Nasıl Silinir?

Viber silmek isteyen telefon kullanıcıları, telefonda yer alan Viber ikonuna basıl tutmalıdır. Basılı tutulduğunda, telefonlarda kaldır veya sil seçeneği telefon kullanıcıların önüne çıkacaktır. Telefon kullanıcıları ekle veya kaldır seçeneğine basarak telefonlarından Viber'i kolayca kaldırabilir.