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Teknoloji
Haber Giriş: 20.10.2020 - 01:42 | Son Güncelleme:

Vi Counter (Ct) - Vi Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

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Vi Counter (Ct) - Vi Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları
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League of Legends oynamayı seviyorsanız karşınıza çıkan rakiplerinizin ve seçtiğiniz şampiyonların özelliklerini iyi bir şekilde bilmeniz oldukça önemlidir. Bu sayede yapacağınız hamleleri daha doğru bir şekilde seçebilirsiniz. Vi Counter güçlü rakipleri, zayıf rakipleri, yetenekleri ve zayıf özellikleri nelerdir sizler için derledik.

Lol oyunu içerisinde Vi önemli karakterlerden biridir. Bu karakter ile ya da bu karaktere karşı oynayacaksanız özelliklerini iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekir. Öncelikle Vi'nin genel özelliklerine bakalım.

 Vi Counter

 Vi bir zamanlar Zaun'un sokaklarında suç işleyerek yaşamını sürdürüyordu. Vi çok çabuk sinirlenen, oldukça fevri, otoriteye itaat etmekten hoşlanmayan ve çevresindekilerin kendisinden çok fazla korktuğu bir karakterdir. Vi yalnız büyüdüğü için hayatta kalabilmek adına her zaman içgüdülerini kullanmıştır. Bunun yanında düşmanlarını yıpratan bir kara mizah anlayışı da bulunmaktadır. Günümüzde ise Vi Piltover Muhafızları için çalışır. Duvarları ve düşmanlarını kolay bir şekilde delip geçen hextech eldivenleri vardır.

 Vi Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Teemo

l Riven

l Darius

l Pantheon

l Jax

Vi Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Malphite

l Zac

l Shyvana

l Katarina

l Hecarim

Vi Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

 Patlama Kalkanı: Vi bu yeteneği ile kalkan oluşturur. Kalkan herhangi bir yetenek ile düşmana vurulduğunda aktif olabilmektedir.

 Duvar Delen: Vi aynı zamanda silahı olan eldiveni sayesinde duvara yumruk attığında duvarı delebilmektedir. Bu şekilde daha hızlı bir şekilde ilerleme sağlayabilir. Elini yumruk yapıp bir düşmanına vurduğu zaman da düşmanlar geri bir şekilde savrulmaktadır. Bu şekilde ezici darbe yeteneği alır.

 Ezici Darbeler: Vi'nin bu yeteneği sayesinde düşmana yumruk attığı zaman düşmanın zırhını paramparça eder. Bu şekilde düşmanına fazladan zarar da vermektedir. Aynı zamanda daha hızlı bir şekilde saldırı da kazanır.

 Orantısız Güç: Vi bu yeteneği ile düşmanına vurduğu zaman onu delip geçer ve arkasındaki düşmanına da zarar verir.

 Saldırı ve Darp: Vi yolundaki rakipleri kenara savurur ve yolunu açabilir. Düşmanına ulaştığında ise yeteneği sayesinde onu havaya da savurmaktadır. Sonrasında ise arkasından zıplayarak hedefi yere yapıştırır.

 Vi Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

 Vi güçlü rakiplerine karşı pek başarı sergileyemez. Bu sebeple Vi karşısına çıkaracağınız şampiyonları iyi bir şekilde seçerseniz bu karaktere üstünlük sağlarsınız. 

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