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Vet coin nedir?

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Vet coin nedir

VeChain Thor (VET), "gerçek dünyadaki ekonomik sorunları çözme" hedefine sahip bir blok zinciridir. VeChain , Yetki Kanıtı (PoA) fikir birliği mekanizmasından yararlanır. PoA, doğrulanmış kimliklerle ilişkili Otorite Ana Düğümlerine dayanan HotStuff'a dayalı bir Bizans Hata Toleranslı olasılıksal fikir birliği mekanizmasıdır.

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Vechain Thor (VET) blok zincirinin temel protokolünün dört meta işlem özelliği vardır: Kontrol Edilebilir İşlem Yaşam Döngüsü, Çok Taraflı Ödeme (MPP), Çok Görevli İşlem (MTT) ve İşlem Bağımlılığı.

VeChain'in iki tür jetonu vardır, VeChain Token (VET) ve VeThor Token (VTHO). VET'in sabit ~86.7 milyar token kaynağı olmasına rağmen, VTHO, VET stake AM'leri için bir blok ödül olarak verilir. Akıllı sözleşme ve işlem yürütmeleri için VTHO gereklidir. Konsensüs üç aşamalı bir düzeyde sağlanır : (1) teknik düzey, (2) iş düzeyi ve (3) yönetişim düzeyi.

VTHO'nun verilmesi, fiat cinsinden işlem maliyetlerini dengelemek için zincir üstü yönetişim modeli aracılığıyla ayarlanır . Bu açık yönetişim modeli, çeşitli operasyonel izinlere sahip üç tür seçmen arasında ayrım yapar.

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