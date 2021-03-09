Vestel’in akıllı tasarımlarına ABD’den 17 ödül

ABD’nin multidisipliner ve akıllı tasarımları ödüllendiren en prestijli organizasyonlarından IDA, bu yıl 14’üncü kez düzenlendi. Mimari, iç mimari, moda, grafik ve ürün tasarımı alanlarında vizyoner tasarımların yarıştığı organizasyonda Vestel’in elektronik ve beyaz eşya tasarımları toplamda 17 ödül kazandı. Vestel, yarışma tarihinde bu başarıya ulaşan ilk büyük ölçekli Türk şirketi oldu.

Vestel Elektronik, ‘Ev Elektroniği’ kategorisinde 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz ödül, elektrikli araç şarj cihazı Runner Duo tasarımıyla ise ‘Sürdürülebilir Yaşam’ kategorisinde gümüş ödül aldı. Bir diğer tasarım olan elektrikli araç şarj ünitesi EVC08 ise jüriden “sektörün en güçlü ürünü” yorumunu alarak aynı kategoride altın ödüle layık görüldü. Uzaktan kumanda, çocuklar için tasarlanmış akıllı ekran ve akıllı ayna gibi inovatif ve aynı zamanda estetik tasarımlarla Vestel Elektronik toplamda 11 ödül kazanarak, global ölçekte elektronik sektöründe 3 bin marka içinde 12’nci sıranın sahibi oldu.

Vestel Beyaz Eşya ise bu yıl ilk kez katıldığı IDA Awards’dan 6 ödülle döndü. Yarışmaya dahil olan tüm ürünlerin ödüle layık görüldüğü organizasyon kapsamında Vestel Beyaz Eşya, 4 gümüş, 1 altın ve 1 bronz ödülle tasarımları taçlandırdı. Yüksek teknolojili sensörleriyle deterjan miktarını kendi belirleyen, enerji ve su tasarrufu sağlayan; aynı zamanda stil sahibi Sihirli Dokunuş Teknolojili Bulaşık Makinesi ve Akıllıjet Çamaşır Makinesi, akıllıca tasarlanmış aksesuarlarıyla kullanıcı dostu kurutma makineleri ve Sıcak Hava Kalkanı teknolojili ankastre fırın tasarımlarıyla ödülleri toplayan Vestel Beyaz Eşya, vakum ve mayalama teknolojisini bir araya getirerek, sağlıklı yaşam vadeden ve gıda israfını azaltmaya odaklanan Maya buzdolabı ile de altın ödülü kazanarak dikkat çekti.