Vestel ve Türk Telekom’dan önemli işbirliği

Vestel ve Türk Telekom ortaklığıyla hayata geçirilen VESTELCELL’de gerekli tüm adımlar tamamlandı. Yerli proje ve iş birliklerinin artırılması ve kullanımlarının yaygınlaştırılarak ülke ekonomisine katma değer sağlanmasının amaçlandığı VESTELCELL, Türk Telekom’un mobil iletişim hizmeti aracılığı ile kullanıma sunulacak ve mobil hat sahiplerine yeni bir deneyim kazandıracak.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Türk Telekom iş birliğimizle VESTELCELL ile ilk hedefimiz 5 yılda 250 bin kullanıcıya ulaşmak” açıklamasında bulundu.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şöyle konuştu: “Bu iş birliği sayesinde faturalı mobil hat tercih eden kullanıcılar için yeni bir seçenek olan VESTELCELL’i kullanıcıların deneyimine sunuyoruz.”

VESTELCELL faturalı hatlara, yaklaşık bin noktada, sadeleştirilmiş ve kullanıcıya uygun fiyatlı çözümler sunan tarifelerle ulaşılabilecek. VESTELCELL tarifeleri ayrıca Vestel ürün alımlarında kullanılabilecek hediye çeki kurgularıyla da dikkat çekecek.