Vestel ve DTS'den TV iş birliği

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Vestel, Play-Fi çok odalı ses ve surround ses teknolojilerine sahip TV’ler geliştirmek için Xperi Holding Corporation’ın yeni nesil ses, görüntüleme ve sensör teknolojisinin önde gelen isimlerinden DTS ile iş birliğine imza attı.

Vestel, bu iş birliği çerçevesinde, Vestel markası da dahil olmak üzere, lisanslı ve OEM markaları için DTS Play Fi sistemli ürünler üretecek. Play Fi özellikli Vestel TV’lerin 2022’nin ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor.

Evler için çok odalı, kusursuz bir ses sistemi yaratan DTS Play-Fi, sesi mobil cihazlardan TV’lere, hoparlörlere, soundbarlara ve set-top boxlara kablosuz olarak göndererek ses kalitesini iyileştiriyor. Wifi üzerinden çalıştığı için ek bir donanım gerektirmeden geniş ürün gamında faaliyet gösterebiliyor.

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Vestel CEO’su Turan Erdoğan “Vestel teknolojisini bugün dünyanın 158 ülkesine ulaştırıyoruz. Rekabetin oldukça çekişmeli ve hızlı olduğu uluslararası pazarlarda var olabilmek için de stratejik iş birlikleri çok önemli. Play-Fi kusursuz surround, sesi TV’den odaya ve evin diğer bölümlerindeki hoparlörlere kablosuz olarak göndererek, yüksek kaliteli ses yayını yapmayı mümkün kılıyor.” şeklinde konuştu.