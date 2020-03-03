Vestel, LG'ye 31 milyon dolara fabrikasını sattı

Vestel, Polonya'da bulunan televizyon montaj fabrikasını LG'ye sattığını açıkladı. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamasında satışın 31.4 milyon dolarlık ödeme karşılığında gerçekleştirildiği belirtildi.

Vestel'in LG’ye sattığı fabrika, yaklaşık 4 yıldır Vestel'in elindeydi ve şirket 2016 yılında Compal Electronics Europe şirketinden bu fabrikayı satın almıştı. Polonya’nın Wroclaw semtinde yer alan fabrikada Hisense bünyesindeki Toshiba Visual Solutions Corporation için televizyon montajı gerçekleştiriliyordu. Vestel ise maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verdiğini belirtti.

Vestel’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Yüzde 100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ’nin (“Vestel Ticaret”) sermayesinin tamamına sahip olduğu Vestel Polska Technology Center sp. z o.o., Polonya’nın Wroclaw şehrinde bulunan fabrikasını, bina ve arazisiyle birlikte 28 Şubat 2020 tarihinde 31,4 milyon ABD Doları bedelle LG Chem Wroclaw Energy Sp. zo.o.’ya satmıştır.

Polonya merkezli JP Weber Dudarski sp.k. firması satışa ilişkin olarak Şirketimize danışmanlık hizmeti vermiştir.

Vestel Ticaret’in 1 Eylül 2016 tarihinde Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı Toshiba marka lisans anlaşması kapsamında 30 Aralık 2016’da paylarının tamamını satın aldığı Compal Electronics Europe sp. z o.o.’nun unvanı satın alma sonrası Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. olarak değiştirilmişti.

Satışa konu olan tesis bir televizyon montaj fabrikası olup, maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verilmiştir.

%100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ'nin ("Vestel Ticaret") sermayesinin tamamına sahip olduğu Vestel Polska Technology Center sp. z o.o., Polonya'nın Wroclaw şehrinde bulunan fabrikasını, bina ve arazisiyle birlikte 28 Şubat 2020 tarihinde 31,4 milyon ABD Doları bedelle LG Chem Wroclaw Energy Sp. zo.o.'ya satmıştır. Polonya merkezli JP Weber Dudarski sp.k. firması satışa ilişkin olarak Şirketimize danışmanlık hizmeti vermiştir."



