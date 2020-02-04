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Teknoloji
Haber Giriş: 04.02.2020 - 15:13,Son Güncelleme:/

Vestel Beyaz Eşya’ya Japonya’dan ödül geldi

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Vestel Beyaz Eşya’ya Japonya’dan ödül geldi

Vestel Beyaz Eşya, ilk kez 2014 yılında aldığı 5 aşamalı TPM Ödülü’nün üçüncü aşaması olan ‘TPM Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı. Vestel Beyaz Eşya, bu başarı ile 7 ayrı fabrikada 7 ayrı ürün ailesi ile aynı anda bu ödülü alan dünyadaki ilk ve tek şirket oldu.

Japon Fabrika Bakım Enstitüsü (JIPM-Japan Institute of Plant Maintenance) tarafından ilk olarak 2014 yılında “TPM Mükemmellik Ödülü”nü almaya hak kazanan Vestel Beyaz Eşya, 2017 yılında da ikinci aşama olan “TPM Süreklilik Ödülü”nü almıştı. TPM faaliyetlerini 2011 yılından bu yana sürdüren Vestel Beyaz Eşya, bu kez “TPM Özel Ödülü”ne layık görüldü. TPM faaliyetlerini 2011 yılından bu yana sürdüren Vestel Beyaz Eşya, 7 ayrı fabrikada 7 ayrı ürün ailesi ile aynı anda bu ödülü alan dünyadaki ilk ve tek şirket oldu. 

TPM faaliyetlerinin Endüstri 4.0 uygulamaları açısından önem taşıdığının altını çizen Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Bir Japon uygulaması olan Toplam Üretken Yönetim faaliyetleri, üretimde hata payını sıfıra indirmek ve verimliliği artırmak açısından çok faydalı. Vestel Beyaz Eşya olarak 2011 yılından itibaren bu uygulamaları hayata geçirmeye başladık ve sürekli geliştirdik.” dedi. 

Japonya Fabrika Bakım Enstitüsü’nün (JIPM-Japan Institute of Plant Maintenance) TPM ödülleri 5 aşamadan oluşuyor: Mükemmellik Ödülü, Süreklilik Ödülü, Özel Ödül, İleri Özel Ödül ve Dünya Standartlarında Üretim Ödülü.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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