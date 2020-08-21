Verilerinizin güvenliği için birbirinden farklı ve güçlü parolalar kullanın

Bir iş bulma platformunu etkileyen en son talihsiz olayda neredeyse 50 bin kişinin kişisel bilgilerinin çalındığı görülüyor. Yapılan açıklamada ele geçirilen veriler arasında e-posta adresleri, kullanıcı şifreleri, ad-soyad, doğum tarihi ve telefon numaraları gibi bilgiler yer aldığı ifade ediliyor. Yeni teknolojiler iş süreçlerine ne kadar derinlemesine entegre edilirse, veri koruma da o kadar önemli hale geliyor.



Günümüzde yalnızca tek bir başarılı siber saldırı bile, bir şirket için, şirket gelirinin önemli bir kısmına mal olabilir. Daha da önemlisi, veri ihlalleri, müşteriler için daha da pahalıya mal olur çünkü ele geçirilen bilgiler, onların kişisel ve gizli bilgileridir.



Peki bu duruma karşı kendimizi korumak için ne yapmalıyız?

Her bir farklı hesap için uzun ve eşsiz parolalar belirleyin. Bu sayede, eğer kullandığınız bir servisin veri ihlaliyle karşı karşıya olduğu ortaya çıkarsa sadece tek bir parolanızı değiştirmeniz gerekir.



Ezberlemeye gerek kalmadan birçok benzersiz ve güçlü parola oluşturmanıza yardımcı olabilecek bir parola yöneticisi kullanmayı değerlendirin. Parola yöneticileri, ihtiyaç duyduğunuzda parolaların hızla değiştirilmesine de yardımcı olur.



Mümkünse iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin. Bu yöntem, kullanıcı adı ve şifrenizi ele geçirseler bile saldırganlarınız hesabınıza girişini engeller.



Sizi tek başına tehditlerden koruyabilen ve sizi veri ihlallere karşı uyaran bir güvenlik çözümü kullanın.



