Verilerinizi nasıl yedekliyorsunuz?

#KingstonIsWithYou



Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Kingston Technology, sunduğu pek çok çözümle uzun yıllardır milyonlarca kullanıcının hayatına dokunuyor. Özellikle depolama çözümleri söz konusu olduğunda ilk akla gelen isim olan Kingston Technology, kullanıcıların depolama çözümlerine olan bakış açısını ortaya koyan çarpıcı bir araştırma yaptı.

VERİLERİMİZİ DÜZENLİ YEDEKLEMİYORUZ

22 bini aşkın kullanıcının katıldığı ankete göre kullanıcılar verilerini maalesef düzenli olarak yedeklemiyor. 'Verilerinizi ne sıklıkla yedekliyorsunuz' sorusuna 10555 kişi 'ayda bir' yanıtını verirken, 4729 kişi ise verilerini hiç yedeklemediğini kaydetti.

"Verilerinizi yedeklerken bir harici cihaz mı kullanıyorsunuz, yoksa bulut teknolojilerini mi tercih ediyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar ise her iki teknolojinin de ilgi gördüğünü, ancak harici depolama çözümlerinin daha ağır bastığını gözler önüne serdi. 7229 kullanıcı harici disk kullandığını ifade ederken, Bulut teknolojilerini kullandığını belirtenlerin sayısı da 6275'i buldu.



Ankete katılanlar, verilerine gittikleri her yerden kolayca ulaşabilmeyi çok önemli görüyor. "Verilerinize gittiğiniz herhangi bir yerden erişmek sizin için önemli mi?" sorusuna 14085 kişi 'Çok önemli' yanıtını verirken, 4915 kişi ise her yerden verilerine erişmeye ihtiyaç duymadığını kaydetti.

Verileri yedeklemek kadar bu verilerin nasıl yedeklendiği de oldukça önemli bir nokta. Ankette yer verilen "Verilerinizin güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz?" sorusuna 7375 kişi dosyalarını şifresiz olarak bir harici disk veya USB hafızada sakladığını belirtti. 6833 kişi ise dosyalarını mutlaka şifrelediğini dile getirken, 4461 kişi ise bulut teknolojilerini yedekleme çözümü olarak kullandığını kaydetti.

SSD'LERE ÇOK GÜVENİYORUZ

SSD teknolojisi, günümüzde oldukça yaygınlaştı ve fiyatları da pek çok kişi için erişilebilir hale geldi. Peki kullanıcılar SSD'lere verilerini yedeklemek konusunda ne kadar güveniyor? Ankete katılan 8100 kişi veri yedekleme konusunda SSD'lere "çok" güvendiğini söylerken, 5108 kişi ise SSD'lere daha temkinli yaklaştı ve 'pek değil' yanıtını verdi.



SSD, pek çok ev ve ofise girmiş durumda; ancak hala bu teknolojiyle tanışmamış olanlar az da olsa var. "Daha önce herhangi bir SSD çözümü kullandınız mı?" sorusuna 11413 kişi 'Evet' yanıtını verirken, 4759 kişi ise daha önce hiç SSD çözümü kullanmadığını vurguladı.

Peki verilerinizi yedeklemek için SSD çözümlerini tercih eder misiniz? Ankete katılan 10218 kişi verilerini yedekleme konusunda SSD'yi tercih ettiğini belirtirken, bu teknolojiyle arasına mesafe koyup 'Hayır' diyenlerin sayısı da 5168 oldu.

SSD'LERİ PAHALI BULUYORUZ

SSD'ler piyasaya ilk sürüldüğü zamanlarda pek çok teknoloji gibi yüksek fiyatlarla cepleri yakıyordu. Ancak yıldan yıla daha erişilebilir fiyatlara gelen SSD'ler, kimi kullanıcılar için yine de pahalı bir çözüm olmayı sürdürüyor. "SSD ürünlerin geçmiş yıllara göre erişilebilir fiyatlarda olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna 11999 kişi "Hayır" yanıtını verirken, SSD'leri uygun fiyatlı bulanların sayısı ise 2188'de kaldı.



Peki SSD satın alırken en çok nelere dikkat edersiniz? Ankete katılanların büyük bir kısmı, fiyatına baktığını ifade ediyor. 7218 katılımcı fiyatının kendisi için öncelikli olduğunu dile getirirken, 3152 kişi ise hızına dikkat ettiğini söyledi.

SSD KULLANACAKSAK EN AZ 1 TB OLMALI

SSD'leri pahalı bulan kullanıcılar, depolama kapasitesi söz konusu olduğunda ise en büyüğünü istiyor. "Alacağınız SSD’nin depolama kapasitesi ne kadar olsun istersiniz?" sorumuza 7359 kişi 1 TB veya üstü bir kapasitesi olsun yanıtını verirken, 3219 kişi ise 512 GB'ın kendileri için yeterli olduğunu kaydetti.

SSD'ler, geleneksel depolama çözümlerine göre pek çok avantaja sahip. Bunlardan biri de ince ve küçük yapıda olmaları. Özellikle de harici çözümlerin kolayca taşınabilmesi, günlük hayatta kullanıcıların fazlasıyla işini görüyor. Bu kapsamda katılımcılara yönelttiğimiz "Ufak cebinize sığacak kadar küçük bir SSD’niz olsa sürekli yanınızda taşır mısınız?" sorusuna 6243 kişi "Hayır" yanıtını verirken, "Evet" diyenlerin sayısı 3048'de kaldı.

Peki TB seviyesinde yüksek kapasiteli, oldukça küçük boyutlarda ve fiyatı uygun bir harici SSD kullanır mıydınız? Anketimizin bu son sorusuna 5555 kişi "Evet" yanıtını verirken, 3264 kişi ise "Hayır" cevabını verdi.



#KingstonIsWithYou





İlandır