Verilerinizi nasıl yedekliyorsunuz?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Korkunç iddia... Dünya 5:30da gelen haber ile sarsıldıKorkunç iddia... Dünya 5:30'da gelen haber ile sarsıldı!#Rusya
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Ankara
Son dakika... Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...Son dakika... Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
Son dakika: Kadına şiddette iyi hal indirimi için önemli çalışmaSon dakika: Kadına şiddette 'iyi hal' indirimi için önemli çalışma#Adalet Bakanlığı
Dünyanın gündemine oturdu Saymakla bitmiyor... İki yönteme dikkatDünyanın gündemine oturdu! Saymakla bitmiyor... İki yönteme dikkat#Flört Uygulaması
Kovid atlatanların baş belası olmuştu Büyük gizem çözülüyor...Kovid atlatanların baş belası olmuştu! Büyük gizem çözülüyor...#Koronavirüs
Maske zorunluluğu kalkacak mı Bakan Kocadan açıklamaMaske zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Koca'dan açıklama#Bakan Koca
AK Parti’ye zarar veren AK PartililerAK Parti’ye zarar veren AK Partililer#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”#Vladimir Zelenskiy
‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’#Halil Falyalı
Estetik yüzünden kariyeri bitti: Sokakta tanıdığım birine rastlamaktan ödüm kopuyorEstetik yüzünden kariyeri bitti: "Sokakta tanıdığım birine rastlamaktan ödüm kopuyor"#Linda Evangelista
Sahte dövizcileri sosyal medyadan buldu Parayı alıp kayboldularSahte dövizcileri sosyal medyadan buldu! Parayı alıp kayboldular#Istanbul
Ünlü ismi şoke eden mesaj Bugün bu doktor kızımı muayene etti...Ünlü ismi şoke eden mesaj! Bugün bu doktor kızımı muayene etti...#Ayşecan Tatari
HABERLERTeknoloji Haberleri

Verilerinizi nasıl yedekliyorsunuz?

#Sponsorlu İçerik#Kingston#Kingston Technology
Verilerinizi nasıl yedekliyorsunuz
Selim ÖZTÜRK

Çektiğimiz fotoğraf ve videolar depolama cihazlarında artık çok daha fazla yer kaplıyor ve veri yedeklemek, bu verileri geri almak için yeni nesil SSD teknolojilerine ihtiyacımız var. Peki özel verilerimizi düzenli yedekliyor muyuz? Verilerimizi en güvenli ve hızlı şekilde nasıl saklayabiliriz? Kingston Technology tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırma, kullanıcıların verilerini yedekleme alışkanlığından, depolama cihazlarına olan tutumuna kadar pek çok noktada önemli bilgileri gün yüzüne çıkardı.

#KingstonIsWithYou

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Kingston Technology, sunduğu pek çok çözümle uzun yıllardır milyonlarca kullanıcının hayatına dokunuyor. Özellikle depolama çözümleri söz konusu olduğunda ilk akla gelen isim olan Kingston Technology, kullanıcıların depolama çözümlerine olan bakış açısını ortaya koyan çarpıcı bir araştırma yaptı.

VERİLERİMİZİ DÜZENLİ YEDEKLEMİYORUZ

22 bini aşkın kullanıcının katıldığı ankete göre kullanıcılar verilerini maalesef düzenli olarak yedeklemiyor. 'Verilerinizi ne sıklıkla yedekliyorsunuz' sorusuna 10555 kişi 'ayda bir' yanıtını verirken, 4729 kişi ise verilerini hiç yedeklemediğini kaydetti.

"Verilerinizi yedeklerken bir harici cihaz mı kullanıyorsunuz, yoksa bulut teknolojilerini mi tercih ediyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar ise her iki teknolojinin de ilgi gördüğünü, ancak harici depolama çözümlerinin daha ağır bastığını gözler önüne serdi. 7229 kullanıcı harici disk kullandığını ifade ederken, Bulut teknolojilerini kullandığını belirtenlerin sayısı da 6275'i buldu.

Verilerinizi nasıl yedekliyorsunuz

VERİLERİMİZE HER YERDE, HER AN ULAŞABİLMEK İSTİYORUZ

Ankete katılanlar, verilerine gittikleri her yerden kolayca ulaşabilmeyi çok önemli görüyor. "Verilerinize gittiğiniz herhangi bir yerden erişmek sizin için önemli mi?" sorusuna 14085 kişi 'Çok önemli' yanıtını verirken, 4915 kişi ise her yerden verilerine erişmeye ihtiyaç duymadığını kaydetti.

Verileri yedeklemek kadar bu verilerin nasıl yedeklendiği de oldukça önemli bir nokta. Ankette yer verilen "Verilerinizin güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz?" sorusuna 7375 kişi dosyalarını şifresiz olarak bir harici disk veya USB hafızada sakladığını belirtti. 6833 kişi ise dosyalarını mutlaka şifrelediğini dile getirken, 4461 kişi ise bulut teknolojilerini yedekleme çözümü olarak kullandığını kaydetti.

SSD'LERE ÇOK GÜVENİYORUZ

SSD teknolojisi, günümüzde oldukça yaygınlaştı ve fiyatları da pek çok kişi için erişilebilir hale geldi. Peki kullanıcılar SSD'lere verilerini yedeklemek konusunda ne kadar güveniyor? Ankete katılan 8100 kişi veri yedekleme konusunda SSD'lere "çok" güvendiğini söylerken, 5108 kişi ise SSD'lere daha temkinli yaklaştı ve 'pek değil' yanıtını verdi.

Verilerinizi nasıl yedekliyorsunuz

HENÜZ SSD İLE TANIŞMAYANLAR VAR

SSD, pek çok ev ve ofise girmiş durumda; ancak hala bu teknolojiyle tanışmamış olanlar az da olsa var. "Daha önce herhangi bir SSD çözümü kullandınız mı?" sorusuna 11413 kişi 'Evet' yanıtını verirken, 4759 kişi ise daha önce hiç SSD çözümü kullanmadığını vurguladı.

Peki verilerinizi yedeklemek için SSD çözümlerini tercih eder misiniz? Ankete katılan 10218 kişi verilerini yedekleme konusunda SSD'yi tercih ettiğini belirtirken, bu teknolojiyle arasına mesafe koyup 'Hayır' diyenlerin sayısı da 5168 oldu.

SSD'LERİ PAHALI BULUYORUZ 

SSD'ler piyasaya ilk sürüldüğü zamanlarda pek çok teknoloji gibi yüksek fiyatlarla cepleri yakıyordu. Ancak yıldan yıla daha erişilebilir fiyatlara gelen SSD'ler, kimi kullanıcılar için yine de pahalı bir çözüm olmayı sürdürüyor. "SSD ürünlerin geçmiş yıllara göre erişilebilir fiyatlarda olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna 11999 kişi "Hayır" yanıtını verirken, SSD'leri uygun fiyatlı bulanların sayısı ise 2188'de kaldı.

Verilerinizi nasıl yedekliyorsunuz

SSD SATIN ALIRKEN ÖNCE FİYATINA BAKIYORUZ

Peki SSD satın alırken en çok nelere dikkat edersiniz? Ankete katılanların büyük bir kısmı, fiyatına baktığını ifade ediyor. 7218 katılımcı fiyatının kendisi için öncelikli olduğunu dile getirirken, 3152 kişi ise hızına dikkat ettiğini söyledi.

SSD KULLANACAKSAK EN AZ 1 TB OLMALI

SSD'leri pahalı bulan kullanıcılar, depolama kapasitesi söz konusu olduğunda ise en büyüğünü istiyor. "Alacağınız SSD’nin depolama kapasitesi ne kadar olsun istersiniz?" sorumuza 7359 kişi 1 TB veya üstü bir kapasitesi olsun yanıtını verirken, 3219 kişi ise 512 GB'ın kendileri için yeterli olduğunu kaydetti.

SSD'ler, geleneksel depolama çözümlerine göre pek çok avantaja sahip. Bunlardan biri de ince ve küçük yapıda olmaları. Özellikle de harici çözümlerin kolayca taşınabilmesi, günlük hayatta kullanıcıların fazlasıyla işini görüyor. Bu kapsamda katılımcılara yönelttiğimiz "Ufak cebinize sığacak kadar küçük bir SSD’niz olsa sürekli yanınızda taşır mısınız?" sorusuna 6243 kişi "Hayır" yanıtını verirken, "Evet" diyenlerin sayısı 3048'de kaldı.

Peki TB seviyesinde yüksek kapasiteli, oldukça küçük boyutlarda ve fiyatı uygun bir harici SSD kullanır mıydınız? Anketimizin bu son sorusuna 5555 kişi "Evet" yanıtını verirken, 3264 kişi ise "Hayır" cevabını verdi.

#KingstonIsWithYou


İlandır

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sponsorlu İçerik#Kingston#Kingston Technology

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme