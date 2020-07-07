Covid-19 döneminde üretim alanında yeni bakış açılarının değerlendirildiği ‘Üretimde Yeni Dönem, Yeni Perspektifler’ başlıklı webinarda, artan dijitalleşme ile birlikte, özellikle ‘üretim’ alanında tüketicileri ve üreticileri bekleyen yeni gelişmeler ele alındı. KoçDigital Genel Müdürü Önder Kaplancık’ın ‘Üretimde Dijitalleşme’; UberCloud Kurumsal Çözümler Direktörü Reha Şentürk’ün ‘Üretimde Dijital Evrim’ ve Motiwe Kurucu Ortağı Mete Bayrak’ın ‘Üretimde Yapay Zeka Destekli Video Analizi ile İş Güvenliği ve Kalite Kontrol’ başlıklı sunumlarını paylaştıkları webinarda ‘üretim’ alanında gerçekleşmesi beklenenler, farklı bakış açılarıyla katılımcılara aktarıldı.

“Veri ve yapay zekâ temelli akıllı üretim sistemleri önem kazanacak”

Webinar kapsamında dijitalleşen ve yeniden sınırları çizilen ‘üretim’ faaliyetleri ile ilgili görüşlerini paylaşan Microsoft Türkiye Endüstri Teknoloji Stratejisti Onur Günday, Covid-19 döneminde geleneksel Ar-ge konusundaki sınırların ortadan kalktığına ve yeni yaklaşımların oluştuğuna dikkat çekti. Günday, “İnovasyon ile birlikte akıllı üretim sistemleri gelişti ve önemi arttı. Üretim sektörü olarak ilginç bir sınavdan geçiyoruz. Birçok sektör bu dönemde operasyonlarını durdurdu fakat üretim sektörü işlemeye devam etti. Ürün tasarlama süreci de benzer şekilde büyük bir sınavdan geçti. Bundan sonraki dönemde ise veri ve yapay zeka temelli akıllı üretim sistemlerinin, tedarik zincirlerinin yönetilmesi açısından çok daha önemli bir hale geldiğini göreceğiz” dedi.



