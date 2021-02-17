Veri trafiği 32 exabyte'a ulaştı
İnternet Değişim operatörü olan Frankfurt merkezli DE-CIX, bir yıl içinde dünya genelindeki tüm DE-CIX İnternet Değişim Noktaları’ndan geçen toplam veri trafiği hacmini ilk kez açıkladı. 2020'de DE-CIX İnternet Değişim Noktaları üzerinden toplam 32 eksabayt veri trafiği aktı.
DE-CIX Teknoloji Bölümü Başkanı Dr. Thomas King konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“İnternetin olağanüstü geçen 2020 yılına ve Korona salgınına karşı direneceğini başından beri biliyorduk, ancak şimdi açık ve net bir şekilde bu kadar yüksek bir sayısal sonuç görmek hem çok önemli hem de bizim için gurur verici. İnternet Değişim Noktaları’mızda, özellikle evden çalışma (örneğin, video görüşmeler ve VPN bağlantıları) ve eğlence (örneğin, streaming ve online oyun) alanlarında veri trafiğinin geçen yıl nasıl arttığını gözlemledik. Dijital hizmetler ve uygulamalar her zamankinden daha önemli ve olabildiğince az gecikme süreleriyle işlevlerini yerine getirmeli” dedi.
2020'de DE-CIX Frankfurt'ta rekor seviyeler
DE-CIX Frankfurt’taki veri trafiği, geçen yıl iki kez, rekor rekor seviyelere ulaşmıştı: Mart 2020'de - ilk karantina dönemi sırasında - saniyede 9 Terabit (Tbps) veri trafiği ile bir dünya rekoruna ulaşıldı. Bu rekoru Kasım ayında – Alman’ya yeni bir karantina sürecinin altında başka bir rekor daha izledi ve ilk kez en yoğun zamanda saniyede 10 Tbps veri trafiği hacmine ulaşıldı.
32 eksabayt ne kadar büyük?
- Verilerin aktarım hızı, Terabit / saniye (Tbps) cinsinden belirtilir.
- Saniyede 1 Terabit, = 103Gbit/s, 106Mbit/s, 109 Kbit /s veya 1012 bit /s, yani 1.000.000.000.000 bit/s'dir.
- 8 Terabit = 1 Terabayt (TB); 1.000.000 TB = 1 Exabyte (EB)
- 32 EB, yaklaşık 8 milyon yıl süren bir video görüşmesi için taşınması gereken veri miktarıdır.
- 32 EB, 250 milyondan fazla akıllı telefonun (her biri 128 GB depolama alanına sahip) depolama kapasitesidir.