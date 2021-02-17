Veri trafiği 32 exabyte'a ulaştı

DE-CIX Teknoloji Bölümü Başkanı Dr. Thomas King konuyla ilgili olarak şunları söyledi:



“İnternetin olağanüstü geçen 2020 yılına ve Korona salgınına karşı direneceğini başından beri biliyorduk, ancak şimdi açık ve net bir şekilde bu kadar yüksek bir sayısal sonuç görmek hem çok önemli hem de bizim için gurur verici. İnternet Değişim Noktaları’mızda, özellikle evden çalışma (örneğin, video görüşmeler ve VPN bağlantıları) ve eğlence (örneğin, streaming ve online oyun) alanlarında veri trafiğinin geçen yıl nasıl arttığını gözlemledik. Dijital hizmetler ve uygulamalar her zamankinden daha önemli ve olabildiğince az gecikme süreleriyle işlevlerini yerine getirmeli” dedi.

2020'de DE-CIX Frankfurt'ta rekor seviyeler

DE-CIX Frankfurt’taki veri trafiği, geçen yıl iki kez, rekor rekor seviyelere ulaşmıştı: Mart 2020'de - ilk karantina dönemi sırasında - saniyede 9 Terabit (Tbps) veri trafiği ile bir dünya rekoruna ulaşıldı. Bu rekoru Kasım ayında – Alman’ya yeni bir karantina sürecinin altında başka bir rekor daha izledi ve ilk kez en yoğun zamanda saniyede 10 Tbps veri trafiği hacmine ulaşıldı.

32 eksabayt ne kadar büyük?