Veri tabanı sunucularına yönelik saldırılarda artış yaşanıyor

Bilgi güvenliği açısından bakıldığında, ofis ağından bağlanan ve evden bağlanan kişiler birbirinden tamamen ayrı kullanıcılar olarak kabul ediliyor. Siber suçluların da bu bakış açısını benimsediği görülüyor. Sunuculara ve uzaktan erişim araçlarına yönelik saldırılar, bu araçların kullanım oranıyla birlikte artıyor. Veri tabanı sunucularına yönelik günlük ortalama kaba kuvvet saldırılarının sayısı Ocak’tan Nisan 2020’ye kadar %23 oranında artmış durumda.

Ayrıca, Kaspersky’nin web tehditlerini tespit etmede kullandığı teknolojilerin engellediği ortalama web saldırısı sayısı da aynı dönemde %25 arttı. Tüm tehditlerin sayısında artış gözlenirken, engellenen web saldırılarının çoğu kullanıcıları kimlik avı sitelerine yönlendiren kaynaklar oldu.

Ayrıca araştırmacılar, internet üzerinden alışveriş yaparken kullanıcıların girdiği kredi kartı bilgilerini çalarak siber suçlulara ileten Trojan-PSW tarayıcı kod değiştiricilerinde de artış gözlemledi. Kullanıcıların bilgisayarlarına gizlice çerez dosyaları yükleyen web siteleri ve kullanıcı trafiğine reklam kodları yerleştiren kaynaklar da web tehditleri arasında önemli bir paya sahip.

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Denis Parinov, “Belirli tehditlerin faaliyetlerinde artış gözlemlediğimizde, doğrudan siber tehditle ilgili bir durum değilse bunu gündemdeki olaylara bağlamayı pek düşünmeyiz. Ancak bu durum biraz farklı çünkü tüm dünyada insanların davranışları değişti. Elbette tehdit faaliyetlerindeki artışı doğrudan insanların evde kalmasına bağlamak doğru olmaz. Her zaman denklemde bazı bilinmezler vardır. Ancak, tespit ettiğimiz eğilim, evden çıkmamanın hem kullanıcıları hem de siber suçluları etkilediğini gösteriyor. Kullanıcılara dikkati elden bırakmamalarını ve kendilerini internet tehditlerinden koruyan güvenilir bir güvenlik çözümü tercih etmelerini tavsiye ediyoruz.” dedi.

Uzmanlar, web tehditlerinden korunmak için şunları öneriyor:

Web sitesinin gerçekten resmi olup olmadığını kontrol edin. Yasal olduğuna emin olmadığınız ve ‘https’ ile başlamayan web sitelerini ziyaret etmeyin. Dosya indirmeye başlamadan önce web sitesinin gerçek olup olmadığını, URL’nin biçimine veya şirket adının yazılışına bakarak, site hakkında yazılan yorumları okuyarak kontrol edin.

Birçok farklı tehdide karşı kapsamlı koruma sağlayan, güvenilir güvenlik çözümleri kullanın.

Herhangi bir araçla evden kurumsal ağa bağlanırken şu adımları takip ederek güvende kalabilirsiniz: