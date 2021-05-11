Veri Nedir Ve Türleri Nelerdir? Veri Nasıl Kullanılır

Hesaplamada veriler, hareket ya da işleme için verimli bir biçime çevrilmiş bilgilerdir. Günümüz bilgisayarlarına ve iletim ortamına göre veriler, ikili dijital forma dönüştürülen bilgidir.

Veri Nedir ve Türleri Nelerdir?

Verilerin tekil özne ya da çoğul özne olarak kullanılması kabul edilebilir. Ham veri, verileri en temel dijital biçiminde tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Hesaplama bağlamındaki veri kavramının kökleri, bilgi teorisinin babası olarak bilinen Amerikalı bir matematikçi olan Claude Shannon'un çalışmasına dayanmaktadır. Elektronik devrelere iki değerli Boole mantığını uygulamaya dayanan ikili dijital kavramları başlattı. İkili rakam formatları, CPU’ların, yarı iletken hafızaların ve disk sürücülerinin yanı sıra günümüzde bilgi işlemde yaygın olan çevresel aygıtların çoğunun temelini oluşturur.

Veriler Nasıl Saklanır?

Bilgisayarlar, video, görüntüler, sesler ve metin dahil olmak üzere verileri yalnızca iki sayıdan oluşan modelleri kullanarak ikili değerler olarak temsil eder. 1 ve 0 bit, en küçük veri birimidir. Yalnızca tek bir değeri temsil eder. Bir bayt, sekiz ikili basamak uzunluğundadır. Depolama ve bellek, megabayt ve gigabayt cinsinden ölçülür. Toplanan ve depolanan veri miktarı arttıkça veri ölçüm birimleri de büyümeye devam eder. " brontobyte " terimi, 10 üzeri 27 bayt kuvvetine eşit olan veri depolamadır.

Veriler, ISAM ve VSAM kullanan ana bilgisayar sistemlerinde olduğu gibi dosya formatlarında saklanabilir. Veri depolama, dönüştürme ve işleme için diğer dosya formatları virgülle ayrılmış değerleri içerir. Bu formatlar, kurumsal bilgi işlemde daha yapılandırılmış veri odaklı yaklaşımlar temel kazandıkça, çeşitli makine türlerinde kullanım bulmaya devam etmektedir. Veri tabanı, veri tabanı yönetim sistemi ve daha sonra ilişkisel veri tabanı teknolojisi olarak geliştirilen daha fazla uzmanlık, bilgileri düzenlemek için ortaya çıkmıştır.

Veri Türleri

Son on yılda web ve akıllı telefonların büyümesi, dijital veri oluşturmada bir artışa yol açtı. Veriler artık metin, ses ve video bilgilerinin yanı sıra günlük ve web etkinliği kayıtlarını da içeriyor. Bunların çoğu yapılandırılmamış verilerdir. Büyük veri terimi, petabayt aralığı ya da daha büyük verileri tanımlamak için kullanılmıştır. Bir kısaltma, büyük veriyi 3V ile tasvir eder. Hacim, çeşitlilik ve hız gibi unsurlarla web tabanlı e-ticaret yayıldıkça, verileri kendi içinde bir varlık olarak ele alan büyük veriye dayalı iş modelleri gelişmiştir. Bu tür eğilimler, verilerin sosyal kullanımı ve veri gizliliği ile daha fazla meşguliyet doğurmuştur.

Veri, veri işlemeye yönelik bilgi işlem uygulamalarında kullanımının ötesinde bir anlama sahiptir. Örneğin, elektronik bileşen ara bağlantısı ve ağ iletişiminde, veri terimi genellikle bir iletim biriminin ana içeriğini tanımlamak için "kontrol bilgisi", "kontrol bitleri " ve benzer terimlerden ayırt edilir. Dahası, bilimde veri terimi, bir araya getirilmiş gerçekleri tanımlamak için kullanılır. Finans, pazarlama, demografi ve sağlık gibi alanlarda da durum böyledir.

Veri Yönetimi ve Kullanımı

Organizasyonlarda verilerin çoğalmasıyla birlikte, yinelemeleri azaltarak ve en doğru, güncel kayıtların kullanılmasını garanti ederek veri kalitesinin sağlanmasına daha fazla önem verilmiştir. Modern veri yönetimiyle ilgili birçok adım, veri temizlemenin yanı sıra verileri entegre etmek için ayıklama, dönüştürme ve yükleme süreçlerini içerir. İşlenecek veriler, yöneticilerin ve kullanıcıların veritabanını ve diğer verileri anlamalarına yardımcı olan, bazen "verilerle ilgili veriler" olarak adlandırılan meta verilerle tamamlanmaktadır.